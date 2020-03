Zmaga Petra Prevca v Lillehammerju

Ljubljana – Slovenski skakalni as Peter Prevc je po treh sušnih letih spet okusil slast zmage v svetovnem pokalu. S skokoma, dolgima 132 in 125,5 metra, je bil najboljši na prvi tekmi v Lillehammerju. Skupno je to njegova 23. zmaga med svetovno elito, prva po Saporu 11. februarja leta 2017.



Po uvodni seriji je bil Peter Prevc še četrti, v finalu pa se je v težjih razmerah zavihtel na najvišjo stopnico odra za najboljše skakalce na svetu. Na koncu je na preizkušnji, ki so jo izpeljali namesto včerajšnje odpadle iz Osla, za pičle 0,4 točke ugnal Nemca Markusa Eisenbichlerja (138 m in 120,5 m), ki je po prvem »polčasu« še vodil. Tretji je bil z zaostankom poldruge točke Eisenbichlerjev rojak Stephan Leyhe (130 m in 133 m).



Petrov podvig je z 11. mestom dopolnil Anže Lanišek (128 m in 134 m), točke za svetovni pokal pa sta si od peterice Slovencev priskakala tudi Žiga Jelar (123 m in 133 m) in Timi Zajc (129 m in 130,5 m), ki sta pristala na 20. oziroma 22. mestu. Domen Prevc (108 m) je tekmo končal na zadnjem, 50. mestu.



Jutri bo v Lillehammerju še ena tekma (17.00), ki jo bodo izpeljali po kvalifikacijah.