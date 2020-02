Zmaga presenetljivo domačinu Satu, Domen Prevc četrti 

Sukiya Sato FOTO: Charly Triballeau/AFP

Japonec(244,3 točk) je presenetljivi zmagovalec prve od dveh posamičnih tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih v Sapporu. Drugi je bil Avstrijec(234,1), ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Tretji je bil Poljak(229,5), četrti pa že najboljši Slovenec(228,2).Po prvi seriji je sicer vodil še en domačin, dobitnik velikega kristalnega globusa v lanski sezoni Ryoyu Kobayashi, ki je imel lepo prednost, v drugo pa ga je polomil in zasedel šele 15. mesto.V skupnem seštevku se je po ponesrečenem skokuna prvo mesto prebil Kraft, ki ima pred Nemcem osem točk prednosti. Tretji pa je zdaj pred Kobayashijem zmagovalec letošnje turneje štirih skakalnic Kubacki, ki za vodilnim Avstrijcem zaostaja 79 točk.Slovenski skakalci so po petkovih kvalifikacijah in današnji poskusni seriji pričakovali veliko, na koncu pa sta visoko prebila Domen in Peter Prevc. Slednji je končal na sedmem mestu.Najmlajši od bratov Prevc je zadnjo petnajsterico skakalcev odprl s skokom, dolgim 136 metrov, s čimer je sprva prevzel vodstvo, na koncu pa je pridobil kar 11 mest za končno četrto. »Danes sta mi uspela dva v redu skoka. Zelo sem zadovoljen, na koncu se mi je vse lepo izšlo, bil sem celo pod stopničkami, tako da sem res zelo, zelo zadovoljen,« je misli strnil 20-letnik.Sprva je deset mest v finalu pridobil še njegov brat(223,1), ki je bil po neuradnih izidih osmi, kasneje pa so zaradi neustrezne opreme diskvalificirali Avstrijcana petem mestu. Zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2015/16 je tako napredoval na končno sedmo mesto.»Za mano je še ena dobra tekma, super rezultat. S skoki še nisem najbolj zadovoljen. V drugi seriji sem imel kar nekaj sreče, da sem imel vzgornik na pravem mestu skakalnice. Tudi zaradi tega sem lahko lepo napredoval v finalni seriji,« je po tekmi dejal 27-letnik iz Selške doline.Sedemnajsti je bil(205,1), ki je po prvi seriji zasedal deseto mesto. Izenačen s 23-letnikom iz Domžal je bil tudi Timi Zajc (205,1). Vseeno je šlo za ponesrečen nastop, saj na tekmi ni ponovil sijajnega skoka iz poskusne serije, ko je bil najboljši in najdaljši po skoku, dolgem 145,5 metra. Dve mesti za Laniškom in Zajcem je bil Cene Prevc (200,7), ki je tja padel z 18. mesta po prvi seriji.»Danes smo bili ekipno zelo uspešni, Domen odličen z dvema dobrima skokoma, tudi Peter je v finalu zelo dobro stopnjeval svoj dosežek,« je prvo tekmo v Sapporu ocenil glavni trener slovenske A reprezentance Gorazd Bertoncelj. »Čestitke tudi Cenetu za 19. mestu, Anže je dvakrat opravil svoj skok v zelo težkih vetrovnih pogojih. Popolnoma ne moremo biti zadovoljni s Timijem, ki je v poskusni seriji opravil odličen skok, na tekmi pa tega ni uspel ponoviti.«Druga posamična tekma bo v Sapporu na sporedu v nedeljo, in sicer ob 2. uri zjutraj po slovenskem času. Eno uro prej bodo na vrsti še kvalifikacije z vsemi šestimi slovenskimi predstavniki. Tudi z, ki je bil v petek diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.