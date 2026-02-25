Zmaga proti Bolzanu je imela tudi črno piko

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 50. kroga lige ICE premagali Bolzano po podaljšku s 4:3 (1:2, 1:0, 1:1; 1:0).

Ljubljanski hokejisti so odigrali predzadnjo tekmo rednega dela lige ICE in zadnjo v Tivoliju. Pred njo so imeli še nekaj možnosti za četrto mesto, ki omogoča prednost domačega terena v končnici, a bi morali za ohranitev upov danes dobiti dvoboj z neposrednimi sosedi na lestvici. Pred dvobojem je imel Bolzano na četrtem mestu štiri točke prednosti pred peto Olimpijo.

Na koncu so Ljubljančani zmagali po podaljšku, razliko zdaj zmanjšali na tri točke, a ima Bolzano tudi tekmo manj.

Že dan pred tekmo so iz ljubljanskega kluba sporočili, da se bodo za odločilni del sezone okrepili s kanadskim vratarjem Dustinom Tokarskim. Ta bo zamenjal poškodovanega prvega vratarja zmajev Lukaša Horaka. Tokarski, tudi z 91 tekmami iz lige NHL, je nazadnje branil za ekipo Löwen Frankfurt iz nemške lige DEL.

Konec za Jeseničane

Hokejisti Jesenic so v tekmi 6., zadnjega kroga drugega alpske lige v kvalifikacijski skupini B v gosteh proti Bregenzerwaldu izgubili s 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Za Jeseničane to pomeni konec sezone, saj se niso uvrstili med prve tri ekipe te skupine, ki imajo še možnost za končnico.