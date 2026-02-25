  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Zmaga proti Bolzanu je imela tudi črno piko

Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano, a šele po podaljšku in bodo zelo težko prišli pred rivale na lestvici.
Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano na predzadnji tekmi rednega dela. FOTO: Domen Jančič
Galerija
Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano na predzadnji tekmi rednega dela. FOTO: Domen Jančič
STA
25. 2. 2026 | 22:33
1:46
A+A-

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 50. kroga lige ICE premagali Bolzano po podaljšku s 4:3 (1:2, 1:0, 1:1; 1:0).

Ljubljanski hokejisti so odigrali predzadnjo tekmo rednega dela lige ICE in zadnjo v Tivoliju. Pred njo so imeli še nekaj možnosti za četrto mesto, ki omogoča prednost domačega terena v končnici, a bi morali za ohranitev upov danes dobiti dvoboj z neposrednimi sosedi na lestvici. Pred dvobojem je imel Bolzano na četrtem mestu štiri točke prednosti pred peto Olimpijo.

Na koncu so Ljubljančani zmagali po podaljšku, razliko zdaj zmanjšali na tri točke, a ima Bolzano tudi tekmo manj.

Že dan pred tekmo so iz ljubljanskega kluba sporočili, da se bodo za odločilni del sezone okrepili s kanadskim vratarjem Dustinom Tokarskim. Ta bo zamenjal poškodovanega prvega vratarja zmajev Lukaša Horaka. Tokarski, tudi z 91 tekmami iz lige NHL, je nazadnje branil za ekipo Löwen Frankfurt iz nemške lige DEL.

Konec za Jeseničane

Hokejisti Jesenic so v tekmi 6., zadnjega kroga drugega alpske lige v kvalifikacijski skupini B v gosteh proti Bregenzerwaldu izgubili s 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Za Jeseničane to pomeni konec sezone, saj se niso uvrstili med prve tri ekipe te skupine, ki imajo še možnost za končnico.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
HK Olimpija

V končnico hokejisti Olimpije vstopajo s pomembno okrepitvijo

Po poškodbi prvega vratarja Lukaša Horaka se je vodstvo Olimpije odzvalo in pripeljalo izkušeno okrepitev.
24. 2. 2026 | 18:41
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

TJ Brennan kakor Hughes, Olimpija kakor Američani

Ljubljanski hokejisti so v 49. kolu ICEHL v gosteh premagali igralce kluba Black Wings Linz.
22. 2. 2026 | 19:27
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Komentar

Pozabite na LJSE, čas je za vlaganje v nogomet

Kolumna o podobnostih in razlikah med investiranjem v nogomet in na borzo vrednostnih papirjev.
Jernej Suhadolnik 22. 2. 2026 | 14:05
Preberite več
Premium
Nedelo
Najbolje plačani olimpijci

Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Kulinarika
JB Restavracija

Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nove podrobnosti glede izključenega slovenskega trenerja

Ali bo Igor Medved do konca sezone še stopil na trenersko tribuno ali pa je njegov mandat v finski reprezentanci že končan, za zdaj še ni znano.
Miha Šimnovec 24. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pust

Nov odpoklic izdelka v Hoferju

Odpoklic zaradi nevarnosti, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja.
16. 2. 2026 | 16:13
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Napadi na instagram profil

Preiskavo Nepridiprava vodi NPU, zasegli drogo, orožje in 50 elektronskih naprav

Direktor NPU zagotavlja, da aretacija Aleksandra Repiča ni povezana z napadi na profila Gibanja Svoboda in predsednika vlade. Že včeraj so ga izpustili.
25. 2. 2026 | 09:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

hokejHK Olimpijaliga ICEHLBolzano

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Liga ICEHL

Zmaga proti Bolzanu je imela tudi črno piko

Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano, a šele po podaljšku in bodo zelo težko prišli pred rivale na lestvici.
25. 2. 2026 | 22:33
Preberite več
Novice  |  Svet
Predčasna upokojitev

Epsteinov škandal dokončno pokopal kariero nekdanjega ministra

Larry Summers si je z Epsteinom več let dopisoval in pri njem iskal nasvete za romantična razmerja.
25. 2. 2026 | 21:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinicius ml. je najboljši, ko je v središču viharja

Nogometaši Atalante so v Bergamu pripravili zasuk in s 4:1 premagali Borussio Dortmund za pot v osmino finala. Vinicius potrdil napredovanje Reala.
Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 20:49
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ICC

Haaški sodniki, tarča ameriških sankcij, bijejo plat zvona

Beti Hohler je pozvala Evropsko unijo k zaščiti sodnikov in tožilcev, ki da jih ZDA obravnavajo kot teroriste.
Peter Žerjavič 25. 2. 2026 | 20:41
Preberite več
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Finančni supermarec

Zanimivo je, da je tokrat prvič rast borznega indeksa ena od tem na predvolilnih soočenjih.
Janez Tomažič 25. 2. 2026 | 20:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinicius ml. je najboljši, ko je v središču viharja

Nogometaši Atalante so v Bergamu pripravili zasuk in s 4:1 premagali Borussio Dortmund za pot v osmino finala. Vinicius potrdil napredovanje Reala.
Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 20:49
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ICC

Haaški sodniki, tarča ameriških sankcij, bijejo plat zvona

Beti Hohler je pozvala Evropsko unijo k zaščiti sodnikov in tožilcev, ki da jih ZDA obravnavajo kot teroriste.
Peter Žerjavič 25. 2. 2026 | 20:41
Preberite več
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Finančni supermarec

Zanimivo je, da je tokrat prvič rast borznega indeksa ena od tem na predvolilnih soočenjih.
Janez Tomažič 25. 2. 2026 | 20:13
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo