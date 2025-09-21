Zmagoslavje japonskega zvezdnika, nova huda poškodba pri skakalkah

Na moški tekmi generalke za zimske olimpijske igre 2026 na veliki skakalnici v Predazzu je bil najboljši japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši, ki je zmagal s skokoma, dolgima 136,5 in 137 metrov. Na slovesni razglasitvi sta mu družbo delala drugouvrščeni avstrijski veteran Manuel Fettner (133 m in 137,5 m) in tretjeuvrščeni Nemec Philipp Raimund (134,5 m in 135,5 m).

Od slovenskih smučarskih skakalcev se je v najlepši luči prikazal Anže Lanišek (132,5 m in 134 m), ki je bil peti. Med elitno deseterico sta se prebila tudi Domen Prevc (130,5 m in 136,5 m) in Timi Zajc (133,5 m in 134 m), ki sta drug za drugim pristala na devetem oziroma desetem mestu. Nove točke si je s 14. mestom priskakal tudi Žiga Jančar (129,5 m in 131,5 m). Lovru Kosu (128 m/31.) se je finale izmuznil za pičle 0,2 točke, Žak Mogel (126 m) pa je pristal na 38. mestu.

Velika nagrada FIS se bo 18. in 19. oktobra nadaljevala v Hinzenbachu. Olimpijska generalka v Predazzu je sicer terjala visok davek pri skakalkah: po Avstrijki Evi Pinkelnig si je namreč križno vez v kolenu strgala tudi Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki je prav tako že končala sezono.