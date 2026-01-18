Zmagoslavje Nemke, Vonnova tudi malo jezna, odstop Štuhčeve

Nemška alpska smučarka Emma Aicher je v svojo korist odločila superveleslalom za svetovni pokal v Trbižu. V boju za zmago je za 0,27 sekunde prehitela drugouvrščeno Američanko Lindsey Vonn, tretje mesto pa si je z zaostankom 0,94 sekunde prismučala češka »dvoživka« Ester Ledecka.

»Že takoj po prihodu v cilj sem bila vesela, saj sem vedela, da mi je uspel dober nastop. Na prejšnjih tekmah se mi je namreč v smučanje prikradlo več napak,« je pojasnila Aicherjeva, potem ko je slavila drugo zmago v superveleslalomu in skupno četrto v svetovnem pokalu.

Lindsey Vonn se je izkazala z drugim mestom. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Zadovoljna je bila tudi Vonnova, ki je nanizala že sedmo uvrstitev na zmagovalni oder v tej sezoni. »Malo me jezi le to, ker mi je tako malo zmanjkalo do zmage. No, morda pa mi bodo stotinke naklonjene v Cortini d'Ampezzo,« je 41-letna ameriška šampionka svoj pogled že usmerila proti olimpijskim igram, ki se bodo 6. februarja začele v Cortini in Milanu.

Edina slovenska smučarka na štartu Ilka Štuhec je po enem od skokov naredila napako in odstopila.