    Zimski športi

    Zmagoslavje Nemke, Vonnova tudi malo jezna, odstop Štuhčeve

    Na superveleslalomu za svetovni pokal v Trbižu je bila najhitrejša Emma Aicher.
    Emma Aicher je takole poletela do zmage v Trbižu. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Galerija
    Emma Aicher je takole poletela do zmage v Trbižu. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Miha Šimnovec
    18. 1. 2026 | 12:44
    A+A-

    Nemška alpska smučarka Emma Aicher je v svojo korist odločila superveleslalom za svetovni pokal v Trbižu. V boju za zmago je za 0,27 sekunde prehitela drugouvrščeno Američanko Lindsey Vonn, tretje mesto pa si je z zaostankom 0,94 sekunde prismučala češka »dvoživka« Ester Ledecka

    »Že takoj po prihodu v cilj sem bila vesela, saj sem vedela, da mi je uspel dober nastop. Na prejšnjih tekmah se mi je namreč v smučanje prikradlo več napak,« je pojasnila Aicherjeva, potem ko je slavila drugo zmago v superveleslalomu in skupno četrto v svetovnem pokalu.

    Lindsey Vonn se je izkazala z drugim mestom. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Lindsey Vonn se je izkazala z drugim mestom. FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Zadovoljna je bila tudi Vonnova, ki je nanizala že sedmo uvrstitev na zmagovalni oder v tej sezoni. »Malo me jezi le to, ker mi je tako malo zmanjkalo do zmage. No, morda pa mi bodo stotinke naklonjene v Cortini d'Ampezzo,« je 41-letna ameriška šampionka svoj pogled že usmerila proti olimpijskim igram, ki se bodo 6. februarja začele v Cortini in Milanu.

    Edina slovenska smučarka na štartu Ilka Štuhec je po enem od skokov naredila napako in odstopila.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Osamljenost in demokracija

    Trumpova »morala« je vir nevarnega zla, ki potepta vsako logiko sožitja

    Minuli teden je ZDA zaznamovala omagana logika zaradi smrti ameriške državljanke Renee Good, ki jo je ustrelil agent ICE.
    Zorana Baković 17. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
