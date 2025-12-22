Zmagoslavje Skandinavca, znano Naraločnikovo stanje po padcu

Norveški alpski smučar Atle Lie McGrath se je veselil prve zmage v sezoni in skupno četrte v svetovnem pokalu, potem ko je bil najhitrejši na današnjem slalomu na sloviti progi Gran Risa v Alta Badii.

»Uspela sta mi dva dobra in agresivna nastopa, kar je prineslo želeni rezultat,« je ključ do uspeha razkril 25-letni Skandinavec, ki sta mu družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni Francoz Clement Noel (+ 0,30) in tretjeuvrščeni Švicar Loic Meillard (+ 0,39). Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal McGrathov rojak Timon Haugan (+ 0,53), peti pa je bil njun nekdanji reprezentančni kolega Lucas Pinheiro Braathen (+ 0,64), ki zdaj tekmuje za Brazilijo.

Vrstni red v posebnem seštevku slaloma: 1. Timon Haugan (Nor) 245, 2. Clement Noel (Fra) 182, 3. Paco Rassat (Fra) 180, 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 171, 5. Atle Lie McGrath (Nor) 160, 6. Loic Meillard (Švi) 158, 7. Eduard Hallberg (Fin) 114, 8. Henrik Kristoffersen (Nor) 111.

Nejc Naraločnik bo okreval najmanj šest tednov. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Naraločnik bo okreval najmanj šest tednov

Na štartu znova ni bilo nobenega Slovenca. Iz naše krovne smučarske organizacije so sicer danes javili, da je Nejc Naraločnik po padcu na sobotnem smuku v Val Gardeni in bolečini v desnem kolenu opravil zdravniški pregled v Ljubljani. »Ugotovili so, da je Naraločnik pri padcu staknil impresijski zlom zadnjega dela platoja golenice, ki pa ne potrebuje kirurškega zdravljenja. Vezi so cele. Celjenje bo trajalo najmanj šest tednov. Strokovna ekipa okoli Nejca bo naredila vse, da se bo lahko na sneg vrnil še v tej sezoni,« so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.