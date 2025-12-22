  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Zmagoslavje Skandinavca, znano Naraločnikovo stanje po padcu

    Na slalomu za svetovni pokal v Alta Badii je bil najhitrejši Norvežan Atle Lie McGrath.
    Atle Lie McGrath je bil najhitrejši na slalomuv Alta Badii. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
    Atle Lie McGrath je bil najhitrejši na slalomuv Alta Badii. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
    Miha Šimnovec
    22. 12. 2025 | 17:09
    22. 12. 2025 | 18:00
    2:22
    Norveški alpski smučar Atle Lie McGrath se je veselil prve zmage v sezoni in skupno četrte v svetovnem pokalu, potem ko je bil najhitrejši na današnjem slalomu na sloviti progi Gran Risa v Alta Badii.

    Žalosten zaton slovenske paradne smučarske discipline

    »Uspela sta mi dva dobra in agresivna nastopa, kar je prineslo želeni rezultat,« je ključ do uspeha razkril 25-letni Skandinavec, ki sta mu družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni Francoz Clement Noel (+ 0,30) in tretjeuvrščeni Švicar Loic Meillard (+ 0,39). Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal McGrathov rojak Timon Haugan (+ 0,53), peti pa je bil njun nekdanji reprezentančni kolega Lucas Pinheiro Braathen (+ 0,64), ki zdaj tekmuje za Brazilijo.

    Vrstni red v posebnem seštevku slaloma:

    1. Timon Haugan (Nor) 245, 2. Clement Noel (Fra) 182, 3. Paco Rassat (Fra) 180, 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 171, 5. Atle Lie McGrath (Nor) 160, 6. Loic Meillard (Švi) 158, 7. Eduard Hallberg (Fin) 114, 8. Henrik Kristoffersen (Nor) 111.

    Nejc Naraločnik bo okreval najmanj šest tednov. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Nejc Naraločnik bo okreval najmanj šest tednov. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

    Naraločnik bo okreval najmanj šest tednov

    Na štartu znova ni bilo nobenega Slovenca. Iz naše krovne smučarske organizacije so sicer danes javili, da je Nejc Naraločnik po padcu na sobotnem smuku v Val Gardeni in bolečini v desnem kolenu opravil zdravniški pregled v Ljubljani. »Ugotovili so, da je Naraločnik pri padcu staknil impresijski zlom zadnjega dela platoja golenice, ki pa ne potrebuje kirurškega zdravljenja. Vezi so cele. Celjenje bo trajalo najmanj šest tednov. Strokovna ekipa okoli Nejca bo naredila vse, da se bo lahko na sneg vrnil še v tej sezoni,« so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Odermatt zgrožen: Udarila ga je po zadnjici

    Švicarski smučarski šampion se je spomnil neprijetnega dogodka iz ZDA.
    Miha Šimnovec 19. 12. 2025 | 10:23
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Presenečenje v St. Moritzu, gledalci zaploskali tudi Ilki Štuhec

    Na ženskem superveleslalomu za svetovni pokal v Švici je bila najhitrejša Novozelandka Alice Robinson.
    Miha Šimnovec 14. 12. 2025 | 12:21
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Ažnohov padec pretresel tudi Odermatta, nekdanji avstrijski as obnemel (VIDEO)

    Obetavni slovenski alpski smučar, mladinski svetovni prvak iz leta 2023, naj bi si pri smuku za svetovni pokal v Beaver Creeku poškodoval koleno.
    Miha Šimnovec 5. 12. 2025 | 09:33
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Žalosten zaton slovenske paradne smučarske discipline

    Zgodovinska zmaga Brazilca Lucasa Pinheira Braathna na tekmi za svetovni pokal v Leviju minila brez enega samega našega slalomista. Po 18 letih na odru Finec.
    Miha Šimnovec 17. 11. 2025 | 19:43
    Šport  |  Zimski športi
    Zimski športi

    Olimpijski prvak raztrgal avstrijsko smučarsko zvezo z znano predsednico na čelu

    Eden od najboljših deskarjev na svetu Benjamin Karl ni mogel verjeti odgovoru, ki ga je prejel na vprašanje o pripravah.
    Miha Šimnovec 23. 10. 2025 | 12:28
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Brazilski smučarski as razkril smešno anekdoto o srečanju z Ronaldom

    Lucas Pinheiro Braathen je legendarnega nogometaša spoznal na pariškem tednu mode.
    Miha Šimnovec 29. 9. 2025 | 19:08
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Novice  |  Črna kronika
    Rekonstrukcija

    Osumljeni Slovenec Patrik se je vrnil v Stefaniino stanovanje

    Slovenec znova na prizorišču smrti graške vplivnice Stefanie Pieper, s katero sta bila v razmerju šest let.
    Tomica Šuljić 21. 12. 2025 | 12:28
    Novice  |  Črna kronika
    Zagovornik načela enakosti obsodil napad

    Nov rasistični napad? Neznanec otroka s solzivcem popršil v oči

    Temnopolti otrok je moral po dogodku na Titovem mostu v Mariboru noč preživeti v bolnišnici, je na družbenih omrežjih zapisala pretresena mati.
    21. 12. 2025 | 16:14
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    alpsko smučanjeAtle Lie McGrathNejc NaraločnikslalomAlta Badia

    Novice  |  Svet
    Izrael

    Trije mrtvi v izraelskih napadih na Libanon

    Izraelska vojska je kljub dogovoru o prekinitvi ognja izvedla nove napade na Libanon.
    22. 12. 2025 | 18:12
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Na predbožičnem srečanju sindikata goli ples in napad na ansambel

    Na Hrvaškem odmeva predbožično srečanje sindikata družbe za javni potniški prevoz ZET, ki se je sprevrglo v kaos.
    22. 12. 2025 | 18:03
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ruske tarče so energetika, mostovi in železnica

    Sile napadalcev poskušajo prometno odrezati jugozahodni del Ukrajine.
    Boris Čibej 22. 12. 2025 | 17:10
