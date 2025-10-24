Zmagovalcu 15.000 evrov, zmagovalki le pet tisoč

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je štiri tedne pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih objavila povišanje denarnih nagrad za prihajajočo olimpijsko zimo, prvič v zgodovini bodo te pretvorjene v evre. Še vedno pa pri Fisu niso izenačili moških in ženskih tekem, skakalke bodo prejele precej manj nagrad kot skakalci.

V zadnjih desetletjih je bil švicarski frank glavna valuta na tekmovanjih pod okriljem Fisa, na junijskem zasedanju pa se je svet Fisa odločil, da bo denarne nagrade pretvoril v evre od novembra dalje.

Že takrat so pri Fisu tudi napovedali 20-odstotno povečanje denarnih nagrad; za 10 odstotkov bodo poskrbeli pri Fisu, dodatnih 10 odstotkov pa bo prostovoljna odločitev organizacijskega odbora vsakega tekmovanja.

V četrtek so pri Fisu tudi objavili uradno razdelitev nagrad za svetovni pokal v smučarskih skokih za sezono 2025/26, ki je pokazala ogromno razliko v višini denarnih nagrad za skakalce in skakalke.

Zmagovalec moške posamične tekme bo prejel 15.000 evrov, drugouvrščeni 11.500, tretjeuvrščeni pa 9000 evrov. Skupni nagradni sklad za najboljših 30 skakalcev bo znašal 100.250 evrov.

Za zmago na ekipnem tekmovanju ali in tekmi mešanih parov bo zmagovalna ekipa prejela 34.000 evrov, denarne nagrade bo prejelo prvih osem ekip. Zmagovalec superekipne tekme dvojic pa bo prejel 25.500 evrov; v tem primeru bo nagrade prejelo dvanajst najboljših ekip.

Kot običajno, skakalci prejmejo tudi nagrado za zmago v kvalifikacijah; ta bo po novem vredna 3175 evrov, za smučarske polete pa 5291.

Za žensko konkurenco imajo pri Fisu še vedno na voljo znatno nižje nagrade. Zmaga v posamični tekmi svetovnega pokala za ženske je ocenjena na 5000 evrov (za moške trikrat več), drugouvrščena bo prejela 4000, tretjeuvrščena pa 3000 evrov. Nagrade bo prejelo skupno 25 najboljših skakalk, skupni nagradni sklad pa znaša 35.200 evrov – pri moških 100.250 evrov.

Tekmovalke v smučarskih poletih čakajo višje nagrade. Zmagovalka tekmovanja v Vikersundu ali Planici bo prejela 11.500 evrov, drugouvrščena 9200, tretjeivrščena pa pa 7500. Skupni nagradni sklad za najboljših 15 skakalk v poletih znaša 69.600.

Premiera svetovnega pokala 2025/26 bo od 21. do 23. novembra v Lillehammerju.