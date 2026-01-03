Zmagovalka ni skrivala: V domovini smo imeli tragedijo

Kranjskogorski veleslalom pred 5000 gledalci pripadel Švicarki Camille Rast. Ana Bucik Jogan si je želela več, v nedeljo njeno slovo od podkorenske proge.

Camille Rast, 26-letnica s švicarskega jugozahoda, je novo ime na dolgem seznamu zmagovalk tekem deklet za točke svetovnega pokala v alpskem smučanju pri nas. Obenem je bilo to zmagoslavje v letošnjem kranjskogorskem veleslalomu njenoi prvo doslej v tej disciplini. Dvakrat pa je bila na najvišji slalomski stopnički. Slovenskega presežka prvi dan lepega dogodka pred 5000 gledalci ni bilo, ostalo je upanje, da bo na nedeljski slalomski tekmi iz domačega zornega kota vendarle bolje. Seveda so navzoči obujali spomine na dneve ponosa in slave slovenske smučarske zgodbe, za povrh sta dve zelo vidni članici sedanje reprezentance, Andreja Slokar in Neja Dvornik, poškodovani, tako da sta tekmo spremljali iz ciljnega prostora. Za obe je, kot je slovenski javnosti že dolgo znano, olimpijska sezona ...