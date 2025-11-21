Domen ima zmagovito taktiko napisano na smučeh, z bratom ni šale

V prejšnji zimi se je pri Domnu Prevcu uresničil rek slab začetek, dober konec. Po katastrofalnem uvodnem vikendu za svetovni pokal na veliki skakalnici v Lillehammerju, kjer je po grdem padcu in diskvalifikaciji pred letom dni ostal povsem praznih rok, je bil drugi del sezone bistveno boljši. Po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v Trondheimu se je na sklepnem dejanju v Planici še trikrat zavihtel na zmagovalni oder in za piko na i poletel do novega svetovnega rekorda (254,5 m). Pred današnjim štartom olimpijske zime v Lillehammerju si je slovenski as želel predvsem, da bi vanjo odrinil bolje kot lani in da se na uvodnih preizkušnjah ne bi tako mučil kot pred letom dni ...