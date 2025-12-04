Zmaji pripeljali slovenskega reprezentanta

Hokejski klub Olimpija je po porazu na Madžarskem pri Fehervarju okrepil slovenski reprezentant. Zmajem se je pridružil napadalec Jan Drozg, ki je prejšnjo sezono branil barve kluba Kunlun Red Star, ki se je avgusta preimenoval v Shaghai Dragons.

»Veseli nas, da smo uspeli dogovoriti s tako kakovostnim igralcem kot je Jan. Z njim smo okrepili ofenzivni potencial in raznovrstnost ter dobili odličnega drsalca. Poleg tega pa tudi igralca z desno palico, ki nam jih trenutno primanjkuje. Verjamemo, da ekipa sedaj zaokrožena na vseh igralnih mestih in da smo optimalno pripravljeni na drugi del sezone,« je o prihoda Drozga povedal direktor Olimpije Anže Ulčar.

Šestindvajsetletni Drozg je svojo pot začel v Mariboru, nato se je pri 16 letih preselil na Švedsko. Leta 2017 ga je na naboru izbrala ekipa Pittsburgh Penguins, ki nastopa v severnoameriški hokejski ligi NHL. V naslednjih sezonah je nastopal za Pittsburghovo razvojno ekipo Wilkes-Barre/Scranton Penguins v ligi AHL. V sezoni 2020/21 je že nastopal za ljubljansko Olimpijo in je na desetih tekmah v alpski ligi zabil sedem zadetkov. Leta 2023 je prestopil v najmočnejšo rusko hokejsko ligo KHL, kjer je dobri dve leti igral za Amur Habarovsk. Sledil je prestop h Kunlunu, kitajskemu klubu, ki nastopa v ruski ligi, a se mu je pogodba iztekla, klub pa je zadržal pravice za njegov prestop. Nazadnje je imel veljavno pogodbo z moskovskim Spartakom, a ga klub ni uvrstil na seznam igralcev za letošnjo sezono.