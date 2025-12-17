Zmaji bruhajo ogenj, tuji navijači pa v jok

Potem ko je hokejski Tivoli v letošnjih jesenskih mesecih zares oživel in po obisku ter vrvežu v dvorani privabljal spomine k več desetletje oddaljenemu obdobju polnih tribun, sta bila kar nenavadna zadnja dva tedna brez tekem. In do te navijači doma morali počakati do petka. Toda pred tem, in sicer danes zvečer (18.30), bodo zmaji gostovali v Gradcu. Lestvica razkriva, da gre za derbi z vrha, Olimpija je sicer tudi v nekaterih statističnih parametrih povsem v zgornjem delu razvrstitve ICEHL.

Stavite na svojega favorita v ligi ICEHL. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Cilj slehernega hokejskega moštva je doseči vsaj 25-odstotno učinkovitost v trenutkih številčne premoči na ledu. To je stara resnica strokovnjakov, uresničitev te želje pa kroji predvsem kakovost posameznikov. In po tej je Olimpija v primerjavi s prejšnjo sezono storila zelo dolg korak naprej.

Zmaji se ponašajo domala s tretjino učinkovitih strelov v mrežo tekmecev, ko so imeli na ledu igralca ali dva več, pa tudi ko niso zadeli v polno, so razgrnili veliko ustvarjalnosti ter botrovali navdušenju svojih navijačev, tekmečevi pa so v tistih trenutkih odprtih ust in z vidno zaskrbljenostjo spremljali dogajanje pred vrati svojega moštva. Ljubljanska zasedba je prepričljivo najučinkovitejša med vsemi v ostri konkurenci razširjene avstrijske lige, še najbližje ji je prav moštvo iz Gradca, s katerim se bodo tivolski asi pomerili drevi. Presenetljivo je pri dnu učinkovitosti pri številčni premoči, in sicer na 11. mestu, favorizirano moštvo iz Salzburga. Prav na zadnjem mestu s komaj 10-odstotno učinkovitostjo je Vorarlberg.

UcinkovitostIgralcev

Po dobri polovici ligaškega dela sezone je med ekipnimi razvrstitvami zanimiv pogled tudi na število gledalcev tekem posameznega moštva. In čeprav se je tivolski obisk že v primerjavi s prejšnjo zimo, predvsem pa s tistimi v omenjenem obdobju zadnje desetletke, krepko povečal, tu na vrhu lestvice – ali tik pod njo – ljubljanskega kluba ne bomo našli. Doslej si je zmaje v Tivoliju ogledalo 40.839 privržencev, na tujem jih je bilo nekaj manj – 36.157. Največ navzočih je v dvorane ICEHL doslej privabila Vienna – 91.784. Tradicionalno zanimanje za hokej ohranja Koroška s svojima kluboma iz Celovca in Beljaka.

Povprečje blizu tri tisoč gledalcev na tekmo v dvorani Tivolli pa vendarle privablja dobro voljo v pisarno. Slednja se je doslej v sezoni izkazala tudi s pisanim spremljevalnim sporedom in z njim bo nadaljevala tudi na naslednji domači tekmi v petek proti hokejistom iz Brunica, med katerimi tradicijo slovenskih okrepitev (Miha Rebolj, Tomaž Razingar, Rok Pajić, Žiga Pavlin) zdaj ohranja Rok Tičar. Pred tekmo Olimpija – Pustertal bo tako s kitaro nastopil Kraig Nienhuis, sredi devetdesetih prejšnjega stoletja v Ljubljani med najbolj priljubljenimi hokejisti ljubljanskega moštva.

Najucinkovitejsi

Posebej izstopajoč podatek ob statističnih pregledih sredi letošnjega decembra v ICEHL je na lestvici strelcev ter podajalcev: prav na vrhu sta dve letošnji Olimpijini okrepitvi – danski reprezentant Nicolai Meyer ter T. J. Brennan, sploh eden najboljših tujih branilcev, ki so kadarkoli igrali v Tivoliju. Že njuna navzočnost potrjuje, da je ljubljansko moštvo bolj konkurenčno za boje z vodilnimi moštvi razširjenega »avstro-ogrskega« prostora kot v preteklosti. Povrh pa ima v vratih zanesljivega Lukaša Horaka. In podobno kot je pomladi pomagal risom, da so si priborili obstanek med najboljšimi na svetu, je zdaj močan adut tudi med zmaji. Zaenkrat je na 8. mestu med 29 vratarji v ligi, ubranil je 91,43 odstotka strelov. Na vrhu je David Kickert iz Salzburga – 93,63.