Zmaji bruhali ogenj v Tivoliju

Hokejisti Olimpije so v 8. kolu ICEHL slavili visoko zmago. Pred svojimi navijači so v dvorani Tivoli kar z 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) odpravili igralce kluba Pioneers Vorarlberg.

Ljubljančani so tokrat igrali proti ekipi, ki je zadnja na lestvici brez ene samcate točke. Hitro so prešli v vodstvo, ko je po treh minutah in štirih sekundah Nicolai Meyer izkoristil lepo in hitro akcijo soigralcev.

Rožle Bohinc je že minuto in sekundo pozneje za svojo peto točko v sezoni povišal prednost na 2:0. Izid uvodne tretjine je v 13. minuti postavil Miha Beričič, podajalec pri prejšnjem zadetku. Ta del so v strelih igralci Olimpije dobili s 14:4.

V začetku 23. minute je gostujoči vratar Alex Caffi klonil še četrtič, z lepim strelom od daleč ga je ugnal Žiga Mehle in izkoristil slabo obrambno postavitev gostov. Sredi 29. minute je Jan Urbas pred vrati preusmeril strel Colina Reida McNeilla in presenetil Caffija. Ta je moral v 31. minuti spet po plošček v mrežo. Po ogledu videoposnetka so sodniki zadetek priznali in ga pripisali Blažu Gregorcu. Takoj nato je vrata zapustil Caffi, zamenjal ga je Leon Sommer.

V 44. minuti je Olimpija prvič zadela z igralcem več na ledu, drugič je bil uspešen Meyer. Slabo minuto pozneje je drugi gol zadel še Urbas za končni izid. Vratar zelenih Žan Us je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Ljubljančani, ki so tokratne tekmece nadigrali s 44:19 v strelih, tako prvič v sezoni niso prejeli gola.

Olimpija – Pioneers Vorarlberg 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 1629, sodniki: Ofner, Snoj (glavna), Durmis, Kovacs. Strelci: 1:0 – Meyer (Quince, Lawrence, 4.), 2:0 – Bohinc (Beričič, McNeill, 5.), 3:0 – Beričič (Gregorc, 13.), 4:0 – Mehle (Boychuk, 23.), 5:0 – Urbas (Bohinc, McNeill, 29.), 6:0 – Gregorc (Crnovič, Boychuk, 31.), 7:0 – Meyer (Lawrence, Brennan, 44.), 8:0 – Urbas (Mahkovec, Jeglič, 45.). Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 6, Pioneers Vorarlberg 8.

Olimpijo, ki je na sedmi tekmi ob treh porazih prišla do četrte zmage, naslednji dvoboj čaka v petek, ko bo gostovala v Gradcu.