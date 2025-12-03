Zmaji po dobrem začetku ostali praznih rok

Hokejisti Olimpije se z gostovanja na Madžarskem vračajo praznih rok. V 26. kolu ICEHL so morali z 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) priznati premoč igralcem Fehervarja.

Ljubljančani so se v zadnjem obdobju znašli v manjši krizi. Moštvo, ki je kot doslej edino v ligi premagalo mejo stotih doseženih golov, je tudi po tej plati v zadnjih treh tekmah precej pod povprečjem (0:1, 2:1, danes 1:3). Za nameček tudi dveh zaporednih zmag niso dosegli že vse od konca oktobra.

Odtlej so na desetih tekmah izgubili šestkrat, tudi tokrat so kljub dobremu začetku izgubili z madžarskimi tekmeci, od katerih so bili v prvem medsebojnem obračunu sezone v Tivoliju boljši po kazenskih strelih.

Za zmaje je v prvi tretjini v polno zadel Marly Quince po podaji Nicolasa Meyerja. A nadaljevanje potem ni bilo več tako uspešno.Gostitelji so na polovici tekme izenačili, potem so minuto pozneje sodniki po ogledu posnetka razveljavili drugi zadetek Quinca.

V zadnjem delu so imeli gostje preveč kazni, kar je znal Fehervar izkoristiti. Tako drugi kot tretji gol so Madžari dosegli z igralcem več na ledu, pri tistem za prvo vodstvo Fehervarja na tekmi je kot podajalec sodeloval tudi slovenski reprezentant Anže Kuralt.

Tudi v končnici gostje niso imeli prave priložnosti, da bi nadomestili dva gola zaostanka, saj so si prislužili še dve kazni, tako da so domači hokejisti zanesljivo nadzorovali položaj.

Na lestvici je Olimpija ostala pri 45 točkah in je zdrsnila na četrto mesto, na prvem je po novem Gradec, na drugem pa celovški KAC, ki je danes v gosteh s 4:0 premagal doslej vodilni Pustertal.

Fehervar – Olimpija 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Dvorana MET Arena, gledalcev 3100, sodniki: Piragić, Siegel (glavna), Muzsik, Vaczi. Strelci: 0:1 – Quince (Mašič, Meyer, 9.), 1:1 – Varga (Hari, Cheek, 30.), 2:1 – Hari (Andersen, Kuralt, 46.), 3:1 – Campbell (Kulmala, Horvath, 53.). Kazenske minute: Fehervar 4, Olimpija Ljubljana 10.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančane odigrali v petek, ko bodo gostili beljaški VSV.