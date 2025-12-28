Zmaji prekinili črni niz

Hokejisti Olimpije so v 33. kolu lige ICEHL vendarle slavili zmago. V dvorani Tivoli so s 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) odpravili igralce Fehervarja.

Ljubljančani so na tretji medsebojni tekmi sezone proti Madžarom še drugič zmagali in tako prekinili črni niz treh zaporednih porazov. Potem ko so na prvem obračunu v Tivoliju strli tekmece po kazenskih strelih, so tokrat do uspeha prišli bolj zanesljivo. Vprašanje zmagovalca so praktično rešili že na začetku druge tretjine, ko je z dvema hitrima goloma povišala vodstvo iz prve, v kateri je dva zadetka dosegel Marcel Mahkovec. V zadnji tretjini so le še potrdili zmago.

Olimpija je tako prvič v sezoni ohranila svojo mrežo nedotaknjeno. Razmerje strelov je bilo 55:20. Dvoboj je imel sicer tudi dobrodelno noto, saj so v Tivoliju zbirali plišaste igrače, ki so jih ob prvem zadetku obiskovalci zmetali na led.

Olimpija – Fehervar 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 3000, sodniki: Soos, Hribar (glavna), Zrnić, Jeram. Strelci: 1:0 – Mahkovec (Petan, Polei, 9.), 2:0 – Mahkovec (Simšič, Crnovič, 18.), 3:0 – Meyer (Boychuk, Drozg, 21.), 4:0 – Polei (Petan, Mahkovec, 21.), 5:0 – Simšič (Beričič, Brennan, 51.). Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 10, Fehervar 8 minut.

Naslednje kolo bo na sporedu v torek, ko bodo zmaji bo gostili hokejiste celovškega KAC.