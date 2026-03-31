Zmaji pripravljajo ogenj v razprodanem Tivoliju

Ni ravno vsakdanje, da so v slovenskih športnih arenah v hipu razprodane vstopnice, razen če seveda ne gre za planiški praznik, odločilne tekme nogometne reprezentance, gostovanje Ronaldove Portugalske ali Mourinhovega Chelseaja in nekoč Maribor v ligi prvakov. Zdaj pa podobno zgodbo doživljajo v hokejskem Tivoliju. Za drevišnjo polfinalno tekmo št. 2 med domačo Olimpijo in Pustertalom so vstopnice pošle že pred dnevi. Zmaji bodo tako drevi (19.15) v polni domači dvorani poskusili izničiti zaostanek za tekmeci v zmagah z 0:1.

O tem, da si je ljubljansko moštvo v tej sezoni visoko dvignilo letvico ob neposredni uvrstitvi v končnico ter tudi razvadilo privržence z ustvarjalno in učinkovito igro, ni dvoma. Kot tudi ne, da nedeljska predstava (0:3; Bardreau 35. PP, Tičar 52. PP, Lauridsen 58. SH) ob vznožju znanega smučarskega središča Kronplatz nikakor ni bila na ravni večine Olimpijinih v zadnjih mesecih.

Tudi v tej sezoni zelo učinkovitemu Marcelu Mahkovcu na uvodni polfinalni tekmi ni šlo po željah. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Predvsem je bodla v oči nedisciplina na ledu, posledično izključitve, dvakrat so gostitelji to kaznovali, v drugo slovenski reprezentant pri italijanskem moštvu Rok Tičar. Ob tem je seveda pomembno spoznanje, da so si zmaji v tej sezoni priigrali sloves zasedbe, ki igra v trenutkih številčne premoči zelo učinkovito, pod Kronplatzom tega tokrat ni bilo videti. Pustertal pa je moštvo, na katerem si je v četrtfinalu že super favorizirani Salzburg polomil zobe in jasno je, da bo Olimpija za drevišnje izenačenje v seriji morala pokazati več zbranosti in se vrniti k sestavljanki, s katero je v zadnjih tednih večkrat močno opozorila nase.

»Odločila je igra v trenutkih petih proti štirim. Mi nismo zadeli, Pustertal pa dvakrat,« seveda ni bilo uganke za Bena Cooperja, trenerja zmajev. Ko je uresničeval z moštvom lepo zgodbo, se nikdar ni prepustil evforiji. Kot tudi ne pretirani potrtosti v primeru spodrsljaja. To so pač značilnosti strategov z izkušnjami iz močnih hokejskih lig, kjer si tekme sledijo v presledku dveh ali treh dni. In tako bo tudi zdaj, po današnjem tivolskem spektaklu bo naslednji na Južnem Tirolskem že v četrtek. Želja zeleno-bele jate pa je jasna: na krilih polne dvorane ujeti plen in poleteti čez Alpe k Dolomitom z izidom v zmagah 1:1!