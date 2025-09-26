Zmaji spet močno bruhali ogenj

Hokejski petek je prinesel novo veselje Olimpijinim hokejistom. Ti so namreč imenitno vstopili v novo sezono razširjene avstrijske lige (ICEHL), po štirih zaporednih zmagah v prvih štirih kolih pa jim zdaj dodali še št. 5. V učinkovitem slogu prejšnjih tekem so nadaljevali tudi v Innsbrucku in domačo zasedbo odpravili kar z 9:3.

Levji delež za zmago je med zmaji pripadel letošnjim tujim okrepitvam, Tako je le en gol od skupno devetih v mreži Innsbrucka prispeval slovenski hokejist, in sicer Jaka Sodja.

ICEHL, 5. kolo Innsbruck: Olimpija 3:9 (1:3, 2:1, 0:5; Quince 2., 6., Sodja 10., Polei 25., 51., Boychuk 43., 54., Meyer 47., Petan 51.) AHL, 2. kolo Jesenice: Bregenzerwald 3:0 (2:0, 0:0, 1:0; Svetina 16., Sodja Zalokar 17., Tomaževič 59.)

Olimpija je bila za razred boljša od gostiteljev, vodila že po 10 minutah s 3:0, ko pa so se ji tekmeci pozneje približali, pa preplaha ni bilo. Predvsem v zadnjem delu so se zmaji odrezali z izjemno ustvarjalnostjo in učinkovitostjo ter se zasluženo veselili nove prepričljive zmage.

Z njo so tako ostali na vrhu lestvice ICEHL, v kateri se bodo že v nedeljo (18.00) pomerili doma s Fehervarjem. V Tivoliju gre pričakovati pravi hokejski praznik, tokrat tudi s tematiko piva, saj bodo pri klubu že dve uri pred tekmo v obdobju znamenitega münchenskega Oktoberfesta pripravili tudi takšno veselico

Prvič pa so doma v novi sezoni za točke alpske lige (AHL) igrali Jeseničani in brez večjih težav ugnali Bregenzerwald. V naslednjem kolu bodo v četrtek Gorenjci igrali v Sisku.