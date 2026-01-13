Zmaji v Tivoliju zlahka povedli proti železarjem

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v prvi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Jesenice s 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v četrtek na Jesenicah.

Po drugi tekmi na Jesenicah bo tretja spet v Ljubljani 17. januarja. Če finale še ne bo odločen, pa bosta tekmi še 19. januarja v Podmežakli in 21. januarja v Tivoliju.

V finalu lanske sezone, ko so igrali le na dve zmagi, so Ljubljančani dobili obe tekmi in tako prišli do skupno 28. naslova za ljubljanski hokej v zgodovini in jubilejnega 20. v samostojni Sloveniji. Jeseničani imajo 13 naslovov v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.