    Zimski športi

    Zmaji v Tivoliju zlahka povedli proti železarjem

    Hokejisti Olimpije so prvo tekmo finala državnega prvenstva dobili s 5:0. Razlika v kakovosti proti šibkim Jesenicam je bila velika.
    Časi, ko se je v finalu DP borilo na nož in smo spremljali prave hokejske derbije, so že nekaj let preteklost. FOTO: Dejan Javornik
    Časi, ko se je v finalu DP borilo na nož in smo spremljali prave hokejske derbije, so že nekaj let preteklost. FOTO: Dejan Javornik
    Š. R., STA
    13. 1. 2026 | 21:27
    13. 1. 2026 | 21:46
    1:16
    Hokejisti Olimpije Ljubljane so v prvi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Jesenice s 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v četrtek na Jesenicah.

    Po drugi tekmi na Jesenicah bo tretja spet v Ljubljani 17. januarja. Če finale še ne bo odločen, pa bosta tekmi še 19. januarja v Podmežakli in 21. januarja v Tivoliju.

    V finalu lanske sezone, ko so igrali le na dve zmagi, so Ljubljančani dobili obe tekmi in tako prišli do skupno 28. naslova za ljubljanski hokej v zgodovini in jubilejnega 20. v samostojni Sloveniji. Jeseničani imajo 13 naslovov v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.

    fInale DPhokejJeseniceHDD Olimpijadržavno prvenstvo

