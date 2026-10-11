Zmaji v zadnji tretjini strli odpor Madžarov

Hokejisti Olimpije so slavili še tretjo zaporedno zmago v ICEHL. V dvorani Tivoli so danes pred svojimi navijači s 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) odpravili igralce Ferencvarosa.

Za ljubljansko moštvo so v polno zadeli Američan T. J. Brennan (v drugi minuti), Danec Nicolai Meyer (45. in 54.) ter Jan Urbas (53.) in Žiga Pance (56.), častni gol za madžarsko moštvo pa je dosegel Finec Aku Kestila (48.).

Olimpija – Ferencvaros 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) Dvorana Tivoli, gledalcev 2019, sodniki: Snoj, Zrnić (glavna) Jeram, Muzsik. * Strelci: 1:0 – Brennan (Mahkovec, 2.), 2:0 – Meyer (Quince, Lawrence), 2:1 – Kestila (Savoie, 48.), 3:1 – Urbas (Ćosić, 53.), 4:1 – Meyer (Quince, Brennan, 54.), 5:1 – Pance (Douglas, Halbert, 56.). Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 6, Ferencvaros 8.

Naslednjo tekmo bodo »zmaji«, ki so še drugič v tej sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva ugnali Ferencvaros (v gosteh so bili boljši s 5:3), odigrali v petek (19.15), ko bodo na domačem ledu gostili še hokejiste Bolzana.