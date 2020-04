Znan je datum svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici

Ljubljana – Znan je nov termin odpovedanega svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici. To bo – kakor so nekateri tudi napovedali – med 11. in 13. decembrom.



Tako bosta na letalnici bratov Gorišek v sezoni 2020/21 dve veliki tekmovanji, ob svetovnem prvenstvu še finale svetovnega pokala, ki bo med 26. in 28. marcem prihodnje leto. Tako so pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) sklenili na današnji videokonferenci. Koledarje bodo sicer odgovorni pri FIS potrjevali prihodnji mesec, kar pa je prejkone le še formalnost.



Zaradi planiškega svetovnega prvenstva bodo tekmi za svetovni pokal v Titisee-Neustadtu, ki sta bili predvideni za 12. in 13. december, preložili na 9. in 10. januar, torej takoj po novoletni turneji, ki se bo že po tradiciji iztekla 6. januarja v Bischofshofnu.



Kljub pandemiji novega koronavirusa bodo skušali poleti izpeljati tudi skrajšano različico velike nagrade FIS.