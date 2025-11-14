Znana tudi moška ekipa za Lillehammer

V Lillehammerju se bo naslednji petek začela olimpijska sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Medtem ko je glavni trener naše ženske vrste Jurij Tepeš že na torkovi novinarski konferenci sporočil ekipo za uvodne preizkušnje na severu Evrope, so se v moški reprezentanci dokončno odločili po današnjem treningu v Kranju.

Na Norveško bodo ob svetovnem prvaku in rekorderju Domnu Prevcu odpotovali še Lovro Kos, Anže Lanišek, Rok Oblak in Timi Zajc. Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, bo omenjena peterica iz Lillehammerja nadaljevala pot tudi na naslednji postaji svetovnega pokala v Falun (med 25. in 28. t. m.) in Ruko (med 28. in 30. t. m.). V igri za peto mesto v moštvu sta bila vse do zadnjega tudi Žiga Jančar in Rok Masle.

V ženski konkurenci bodo ob branilki velikega kristalnega globusa Niki Prevc slovenske barve na Norveškem in Švedskem branile še sestri Katra Komar in Tinkara Komar, Maja Kovačič in Nika Vodan.