Znane skakalne ekipe in trenerji za sezono 2026/27

Člani odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) so na redni seji obravnavali in potrdili ključne usmeritve ter kadrovsko strukturo reprezentanc za prihajajočo sezono 2026/27.

»Osrednja odločitev seje je potrditev kontinuitete strokovnega dela, saj glavna trenerja moške in ženske reprezentance ostajata Robert Hrgota in Jurij Tepeš. Odbor je ob tem izpostavil pomen stabilnosti strokovnega štaba, ki je v preteklih sezonah prispeval k vrhunskim rezultatom slovenskih skokov,« je sporočil Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri SZS.

Vodan trener reprezentance B

Moško reprezentanco A ob dobitniku velikega kristalnega globusa Domnu Prevcu sestavljajo še Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak, Žiga Jančar, Žak Mogel in Lovro Kos, v moštvu B, ki ga bo kot glavni trener vodil Gašper Vodan, pa so Enej Faletič, Žiga Jelar, Rok Masle, Gorazd Završnik in Jernej Presečnik.

V žensko vrsto A so ob skupni zmagovalki svetovnega pokala Niki Prevc uvrščene še Ema Klinec, Katra Komar, Maja Kovačič, Nika Vodan, Taja Bodlaj (vračanje po poškodbi) in Tina Erzar (status izjeme zaradi zdravstvenega stanja), v ekipi B pa so Jerica Jesenko, Taja Košir, Ajda Košnjek, Živa Andrić in kot pridružena članica tudi Taja Sitar. Glavni trener ženske reprezentance B bo še naprej Ožbej Mulec.

Vse načrte in sestave ekip za prihodnjo sezono morajo sedaj potrditi še člani zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS.