    Zimski športi

    Znani slovenski ekipi za finale v Klingenthalu

    Glavna trenerja Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta po sinočnjem državnem prvenstvu v smučarskih skokih razkrila potnike na zadnjo tekmo velike nagrade v Nemčiji.
    Mesto v ekipi si je prislužil tudi Rok Oblak, ki je minuli konec tedna v Klingenthalu skočil do drugega in 10. mesta. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Galerija
    Mesto v ekipi si je prislužil tudi Rok Oblak, ki je minuli konec tedna v Klingenthalu skočil do drugega in 10. mesta. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Miha Šimnovec
    22. 10. 2025 | 17:08
    22. 10. 2025 | 17:11
    1:40
    A+A-

    Poletna sezona v smučarskih skokih se bo ta konec tedna iztekla v Klingenthalu, ki bo že po tradiciji gostil finale velike nagrade pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Glavna trenerja slovenskih reprezentanc Robert Hrgota in Jurij Tepeš bosta v Nemčijo odpeljala močni zasedbi.

    V areni Vogtland, kakor se imenuje največja naprava na Saškem, bosta v soboto posamični tekmi poletne različice svetovnega pokala, v nedeljo pa bo na sporedu še preizkušnja mešanih ekip. Glavni trener naše moške vrste Robert Hrgota bo v Klingenthal, kjer je Domen Prevc minulo soboto poletel 152 metrov daleč na tekmi za celinski pokal (po njej so ga sicer diskvalificirali), ob omenjenem novopečenem državnem prvaku odpeljal še podprvaka Anžeta Laniška, Lovra Kosa, Timija Zajca, Žigo Jančarja in Roka Oblaka.

    Selektor ženske reprezentance Jurij Tepeš bo ob novi-stari državni prvakinji Niki Prevc v Klingenthal vzel še podprvakinjo Niko Vodan, Tinkaro Komar, Katro Komar, Majo Kovačič in Tajo Sitar. V skupni razvrstitvi velike nagrade ima Nika Prevc pred sklepnim dejanjem v tem tekmovanju na drugem mestu 50 točk zaostanka za vodilno Japonko Nozomi Marujama.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Državno prvenstvo v znamenju družine Prevc

    Na 110-metrski skakalnici v Kranju sta bila v dežju najboljša Nika in Domen Prevc, ki sta se veselila dveh zlatih kolajn.
    Miha Šimnovec 21. 10. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijska zvezdnica s solznimi očmi: Zakaj se niso pozanimali pri Špeli Rogelj?

    Eva Pinkelnig je v oddaji Šport v nedeljo na avstrijski televizijski postaji ORF obračunala z odgovornimi v skokih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).
    Miha Šimnovec 21. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Najmlajši Slovenec naš najboljši na drugi tekmi v Hinzenbachu

    Le dan po diskvalifikaciji zaradi prevelikega tekmovalnega dresa se je Enej Faletič na preizkušnji za veliko nagrado FIS v Avstriji izkazal s šestim mestom.
    Miha Šimnovec 19. 10. 2025 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju s Timijem Zajcem

    Zajc: Takšne stvari se ne bi smele dogajati, po koncu kariere mi ne bo dolgčas

    Slovenski skakalni as Timi Zajc o vožnji z motorjem, dirki razreda motoGP, nastopu na reliju za DP, menjavi smuči, pripravah in željah za olimpijsko zimo ...
    Miha Šimnovec 17. 10. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Škandala še ni konec: Norveški trener se brani pred očitki in vrača udarec

    Magnus Brevig s svojima pomočnikoma, ki jim grozijo nadaljnje kazni zaradi manipuliranja skakalnih dresov, odgovorne pri FIS obtožuje sokrivde.
    Miha Šimnovec 17. 10. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Še pri FIS se čudijo težko verjetnim številkam Nike Prevc (VIDEO)

    Rekordni polet slovenske skakalne šampionke v Vikersundu je najbolj gledani smučarski skok na družbenem omrežju doslej.
    Miha Šimnovec 15. 10. 2025 | 21:49
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Kraftu se bo življenje obrnilo na glavo, boj za skupno zmago ne bo v ospredju

    Avstrijski skakalni šampion se že zelo veseli tega, da bo postal očka. »Vsekakor sem ‘so-noseč’,« se je pošalil na predstavitvi v Salzburgu.
    Miha Šimnovec 12. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    smučarski skokiRobert HrgotaJurij TepešNika PrevcDomen PrevcKlingenthal

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znani slovenski ekipi za finale v Klingenthalu

    Glavna trenerja Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta po sinočnjem državnem prvenstvu v smučarskih skokih razkrila potnike na zadnjo tekmo velike nagrade v Nemčiji.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 17:08
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Onesnaženje zraka

    Kakšen oksidativni stres v našem telesu povzroča onesnažen zrak

    Oksidativni stres v mestih z gostim cestnim prometom je lahko do trikrat višji kot na podeželskih območjih.
    Saša Senica 22. 10. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Z lažnimi profili mladoletnic novačili moške in jih nato hudo poškodovali

    Celjski policisti so aretirali dve mladoletni in eno polnoletno osebo.
    22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Dvanajst občinskih projektov

    Novo življenje, nove vsebine, prostori za učenje in druženje

    Obnovljeni objekti obogatijo lokalno okolje tako s kulturnimi vsebinami kot s turistično-športno ponudbo.
    Andrej Predin 22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Mirovniški copati ali vojaški škornji

    Dejstvo je, da Ukrajina sama Rusije ne more premagati; dlje ko bodo trajali spopadi, manjša bo.
    Boris Čibej 22. 10. 2025 | 16:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Z lažnimi profili mladoletnic novačili moške in jih nato hudo poškodovali

    Celjski policisti so aretirali dve mladoletni in eno polnoletno osebo.
    22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Dvanajst občinskih projektov

    Novo življenje, nove vsebine, prostori za učenje in druženje

    Obnovljeni objekti obogatijo lokalno okolje tako s kulturnimi vsebinami kot s turistično-športno ponudbo.
    Andrej Predin 22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Mirovniški copati ali vojaški škornji

    Dejstvo je, da Ukrajina sama Rusije ne more premagati; dlje ko bodo trajali spopadi, manjša bo.
    Boris Čibej 22. 10. 2025 | 16:54
    Preberite več
