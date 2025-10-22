Znani slovenski ekipi za finale v Klingenthalu

Poletna sezona v smučarskih skokih se bo ta konec tedna iztekla v Klingenthalu, ki bo že po tradiciji gostil finale velike nagrade pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Glavna trenerja slovenskih reprezentanc Robert Hrgota in Jurij Tepeš bosta v Nemčijo odpeljala močni zasedbi.

V areni Vogtland, kakor se imenuje največja naprava na Saškem, bosta v soboto posamični tekmi poletne različice svetovnega pokala, v nedeljo pa bo na sporedu še preizkušnja mešanih ekip. Glavni trener naše moške vrste Robert Hrgota bo v Klingenthal, kjer je Domen Prevc minulo soboto poletel 152 metrov daleč na tekmi za celinski pokal (po njej so ga sicer diskvalificirali), ob omenjenem novopečenem državnem prvaku odpeljal še podprvaka Anžeta Laniška, Lovra Kosa, Timija Zajca, Žigo Jančarja in Roka Oblaka.

Selektor ženske reprezentance Jurij Tepeš bo ob novi-stari državni prvakinji Niki Prevc v Klingenthal vzel še podprvakinjo Niko Vodan, Tinkaro Komar, Katro Komar, Majo Kovačič in Tajo Sitar. V skupni razvrstitvi velike nagrade ima Nika Prevc pred sklepnim dejanjem v tem tekmovanju na drugem mestu 50 točk zaostanka za vodilno Japonko Nozomi Marujama.