    Zimski športi

    Znani so slovenski potniki na olimpijske igre

    Olimpijski komite Slovenije je predstavil 37 slovenskih športnikov, ki so si priborili nastop na prihajajočih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini.
    Takole so v Pekingu na uradni predstavitvi z maskami na obrazu korakali slovenski reprezentanti. V Italiji se po koronskem premoru končno vrača olimpijsko vzdušje z navijači. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Takole so v Pekingu na uradni predstavitvi z maskami na obrazu korakali slovenski reprezentanti. V Italiji se po koronskem premoru končno vrača olimpijsko vzdušje z navijači. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Matic Rupnik
    20. 1. 2026 | 15:51
    20. 1. 2026 | 16:09
    Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je na seji potrdil prvo sestavo slovenske olimpijske reprezentance za zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. Skupno je bilo potrjenih 25 športnic in športnikov ter 13 dodatnih kvot, po zaključenem kvalifikacijskem obdobju pa je sestava reprezentance dokončno dobila svojo podobo.

    image_alt
    V megli ob slovenski meji si je utirala pot h Cortini

    Zimske olimpijske igre v Italiji bodo potekale med 6. in 22. februarjem, Slovenijo pa bo na njih zastopalo 37 športnic in športnikov v šestih zimskih športih. 

    Martin Čater si je olimpijsko mesto priboril prdvse z osemnajstim mestom na smuku v Wengnu. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Martin Čater si je olimpijsko mesto priboril prdvse z osemnajstim mestom na smuku v Wengnu. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

    Med novimi potrjenimi imeni so v biatlonu kvote izpolnili Matic Repnik in Manca Caserman, v smučarskih tekih Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja, v nordijski kombinaciji Gašper Brecl, v alpskem smučanju Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi in Martin Čater, v smučarskih skokih pa Katra Komar in Maja Kovačič. Ena kvota v alpskem smučanju je kljub temu ostala neizkoriščena.

    Najmanjša odprava v tem stoletju

    Slovenska reprezentanca bo močno zastopana predvsem v tradicionalno uspešnih panogah. V alpskem smučanju bodo tako nastopile Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi, v moški konkurenci pa Miha Hrobat, Žan Kranjec in Martin Čater. Biatlonsko ekipo bodo sestavljale Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in mlada Manca Caserman ter Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar in Matic Repnik.

    Jakov Fak je bil vedno odličen na velikih tekmovanjih, letos se v Antholz/Anterselvo vrača po poškodbi meniskusa. Njegova forma je zato velika uganka. FOTO: Gregorio Borgi/AP Foto
    Jakov Fak je bil vedno odličen na velikih tekmovanjih, letos se v Antholz/Anterselvo vrača po poškodbi meniskusa. Njegova forma je zato velika uganka. FOTO: Gregorio Borgi/AP Foto

    V deskanju na snegu bo slovenske barve branila Gloria Kotnik, v moški konkurenci pa Žan Košir, Rok Marguč in Tim Mastnak. V nordijski kombinaciji bosta nastopila Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, žal pa tam dekleta še ne nastopajo pod olimpijskimi krogi. V svetovnem pokalu Slovenke namreč nastopajo zelo dobro, zato upamo, da bo mlada slovenska reprezentanca že lahko nastopila na OI 2030 v francoskih Alpah.  

    V smučarskih skokih bodo Slovenijo zastopale Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič, v moški konkurenci pa Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc. V smučarskih tekih bodo mesta med najboljšimi tridesetimi lovili Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja ter Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern.

    Slovenska olimpijska reprezentanca tako v Milano Cortino odhaja številčna in z jasnim ciljem nadaljevanja uspešnih nastopov z zadnjih zimskih olimpijskih iger. V Pekingu na Kitajskem je nastopilo 43 slovenskih športnikov, domov pa so se vrnili s sedmimi kolajnami. Največjo odpravo je Slovenija imela v Pjongčangu 2018, kjer pa so nastopali tudi hokejisti. Letošnji seznam je najkrajši v tem tisočletju, manj tekmovalcev smo imeli le v Naganu 1998 (34).

    Slovenske skakalke gredo v Predazzo z dobrimi popotnicami iz svetovnega pokala. FOTO: Philipp Guelland/AFP
    Slovenske skakalke gredo v Predazzo z dobrimi popotnicami iz svetovnega pokala. FOTO: Philipp Guelland/AFP

    Zlato so osvojili Urša Bogataj (srednaj skakalnica) in mešana ekipa v smučarskih skokih. Bogatajeva je dobila še srebrno medaljo na veliki skakalnici, Tim Mastnak v deskanju na snegu in moška ekipa v smučarskih skokih. Brona se je v veleslalomu razveselil Žan Kranjec, Nika Vodan pa je na srednji skakalnici dopolnila uspeh Urše Bogataj. 

    Peking 2022Žan Kranjecsmučarski skokiMilano-Cortina 2026OI 2026Milano Cortina 2026Milano Cortinaolimpijske igreSlovenijareprezentancasvetovni pokal

