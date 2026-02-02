  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Znano, kdo bo nosil slovensko zastavo na slovesnem odprtju OI

    Vodstvo naše reprezentance je čast nošenja slovenske trobojnice v Predazzu podelilo Niki in Domnu Prevcu.
    Nika Prevc in Domen Prevc bosta nosila slovensko zastavo na slovesnem odprtju OI. FOTO: OKS
    Nika Prevc in Domen Prevc bosta nosila slovensko zastavo na slovesnem odprtju OI. FOTO: OKS
    Miha Šimnovec
    2. 2. 2026 | 11:28
    2. 2. 2026 | 12:07
    1:42
    Vodstvo naše olimpijske reprezentance je čast nošenja slovenske zastave na slovesnem odprtju 25. zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 podelilo smučarskima skakalcema Niki Prevc in Domnu Prevcu. To je prvič v zgodovini Slovenije, da bosta na otvoritvi olimpijskih iger slovensko trobojnico nosila brat in sestra.

    Nika Prevc in Domen Prevc bosta slovensko zastavo nosila na uvodni slovesnosti, ki bo potekala v Predazzu. Naša skakalna šampiona bosta v Italijo odpotovala kot prepričljivo vodilna skakalca v skupnih razvrstitvah za svetovni pokal. Medtem ko ima Nika kar 486 točk naskoka pred drugouvrščeno Japonko Nozomi Marujama, Domnova prednost pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Rjojujem Kobajašijem.

    Odprtje zimskih olimpijskih iger se bo v petek, 6. februarja, začelo ob 20. uri. Glavna otvoritvena slovesnost bo potekala na štadionu San Siro v Milanu, uvodne slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.

    Na 25. zimskih olimpijskih igrah (tretjih v Italiji) bo sicer tekmovalo 37 slovenskih športnikov in športnic, kar je najmanj doslej.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ob 80-letnici Zdusa

    Upokojenci smo pogosto obravnavani kot volilna baza, ne enakovreden sogovornik

    Sporočilo ostaja isto: solidarnost ni samoumevna, pravice niso podarjene in upokojenec mora ostati slišan, pravi Zdenka Jan.
    Andreja Žibret 2. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pošta Slovenije

    Ob koncih tedna odprti le še dve dežurni pošti

    Na Pošti Slovenije poudarjajo, da bo na vseh poštah, kjer se delovni čas spreminja, uporabnikom vsaj enkrat na teden omogočeno opravljanje storitev do 18. ure.
    2. 2. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Slovo

    Umrl je pesnik Miroslav Košuta

    Novico je sporočilo Društvo slovenskih pisateljev; Prešernov nagrajenec iz leta 2011 bi marca dopolnil 90 let.
    2. 2. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Trumpu negativni grammyji

    Na podelitvi glasbenih nagrad grammy je prevladoval srd nad politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa in zvezno agencijo za priseljevanje in carino Ice.
    2. 2. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Osumljen uboja

    Družinski spor: 43-letnik ubil svaka pred očmi njegovih otrok

    Policija, ki je glede podrobnosti kaznivega dejanja za zdaj skopa z informacijami, osumljenca še vedno išče.
    Moni Černe 2. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
