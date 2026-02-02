Znano, kdo bo nosil slovensko zastavo na slovesnem odprtju OI

Vodstvo naše olimpijske reprezentance je čast nošenja slovenske zastave na slovesnem odprtju 25. zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 podelilo smučarskima skakalcema Niki Prevc in Domnu Prevcu. To je prvič v zgodovini Slovenije, da bosta na otvoritvi olimpijskih iger slovensko trobojnico nosila brat in sestra.

Nika Prevc in Domen Prevc bosta slovensko zastavo nosila na uvodni slovesnosti, ki bo potekala v Predazzu. Naša skakalna šampiona bosta v Italijo odpotovala kot prepričljivo vodilna skakalca v skupnih razvrstitvah za svetovni pokal. Medtem ko ima Nika kar 486 točk naskoka pred drugouvrščeno Japonko Nozomi Marujama, Domnova prednost pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Rjojujem Kobajašijem.

Odprtje zimskih olimpijskih iger se bo v petek, 6. februarja, začelo ob 20. uri. Glavna otvoritvena slovesnost bo potekala na štadionu San Siro v Milanu, uvodne slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.

Na 25. zimskih olimpijskih igrah (tretjih v Italiji) bo sicer tekmovalo 37 slovenskih športnikov in športnic, kar je najmanj doslej.