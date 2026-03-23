Znano, kdo bo prvi poletel v Planici

Že po tradiciji je preizkus letalnice v Planici pred finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih oziroma poletih (od četrtka do nedelje) predviden za sredo (z začetkom ob 10. uri), kot prvi pa se bo po zaletišču velikanke bratov Gorišek znova spustil Rok Tarman.

Za 28-letnega člana domačega nordijskega društva Rateče Planica, ki je minuli konec tedna v Vikersundu – tako kot fizioterapevt naše skakalne vrste Lojze Petek – opravljal vlogo predtekmovalca, bo že šestič kot prvi preizkusil planiško letalnico.

Za preizkus je sicer na seznamu sicer kar 31 predskakalcev iz štirih držav, med njimi sta tudi slovenska reprezentanta v nordijski kombinaciji Gašper Brecl in Vid Vrhovnik.