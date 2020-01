Znašla sta se že na udaru kritik, zdaj ju slavijo kot junaka

Ljubljana – Potem ko sta se po koncu prejšnje zime spoprijela z novimi izzivi, skakalna trenerja Stefan Horngacher in Michal Doležal po začetnih težavah že žanjeta uspehe. Horngacher, ki je lani zapustil poljsko skakalno vrsto in se preselil na čelo nemške reprezentance, je minuli konec tedna v dolini Fiemme popeljal bavarskega »inženirja« Karla Geigerja do dveh zmag in obenem do rumene majice vodilnega v svetovnem pokalu.



»Bil je že skrajni čas, da se Karl zavihti na vrh. Že med novoletno turnejo je skakal dobro, v Predazzu pa je končno v celoti unovčil vrhunsko pripravljenost,« je 50-letni Avstrijec pohvalil Geigerja in druge svoje varovance; v soboto so se namreč med osmerico prebili kar štirje Nemci – ob 26-letnem Bavarcu še petouvrščeni Constantin Schmid, šestouvrščeni Stephan Leyhe in Pius Paschke, ki je pristal na osmem mestu.



V zadnjem obdobju ima obilo razlogov za zadovoljstvo tudi Horngacherjev nekdanji pomočnik Doležal, ki je lansko pomlad postal glavni trener v poljski izbrani vrsti. Po ne najboljšem startu v sezono se je 41-letni Čeh že znašel na udaru kritik, vendar pa jih je utišal najpozneje med nedavno novoletno turnejo, na kateri je v vsem sijaju zablestel Dawid Kubacki, ki si je na koncu v šampionskem slogu izbojeval zlatega orla. »Mustaf«, kakor kličejo 29-letnega asa iz Novega Targa na jugu Poljske, je dobro formo potrdil tudi v Italiji, kjer je na obeh preizkušnjah zaostal le za Geigerjem in Avstrijcem Stefanom Kraftom.

Slovenci že več kot tisoč točk za Avstrijci

Tekmi v Predazzu, kjer se je moral sprijazniti zgolj s 26. in 25. mestom, pa bo poskušal čim prej pozabiti japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši, ki je po zanj slabih nastopih izgubil vodstvo v skupni razvrstitvi. Še več; ob Geigerju ga je v točkovanju prehitel tudi Kraft. Očitno se pozna, da ne sodeluje več s finskim strokovnjakom Jannejem Väätäinenom, ki medtem pomaga Kitajcem.



V pokalu narodov vodijo Avstrijci, ki so doslej zbrali 2589 točk. Sledijo Norvežani (2211), Poljaki (2054), Nemci (1951), Japonci (1771) in Slovenci. Izbranci selektorja Gorazda Bertonclja so na dosedanjih 15 tekmah osvojili 1542 točk, kar je 493 več kot v enakem obdobju lani, vendar kljub temu na lestvici ostajajo prikovani na šesto mesto.



Za petouvrščenimi Japonci zaostajajo že za več kot 200 točk, medtem ko jih od vodilnih Avstrijcev loči že več kot tisoč točk. Naslednji preizkušnji za svetovni pokal bosta konec tedna v Titisee-Neustadtu.