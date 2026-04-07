Znoj je tekel v potokih in obrodil sadove, ne bo pa pozabil pikrih komentarjev

Številke zelo nazorno kažejo, kolikšna je bila prevlada Nike Prevc v minuli sezoni svetovnega pokala. Na 33 tekmah je slavila rekordnih 18 zmag (54,5 %), skupaj nanizala kar 28 uvrstitev na oder za najboljše smučarske skakalke in zbrala izjemnih 2676 točk (81,09 % vseh možnih). Šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih, kjer so ji z bratom Domnom Prevcem na velikonočni ponedeljek pripravili prisrčen sprejem, je osvojila že tretji zaporedni veliki kristalni globus, do drugega jo je kot glavni trener popeljal Jurij Tepeš.

»Za nas sta se sezona in finale v Planici razpletla sijajno z novo zmago Nike Prevc in dan prej njenim svetovnim rekordom, ki je bil le še bonus. Kar smo si vsi želeli, smo torej dosegli. Morda sem pogrešal le še piko na i s kakšnim poletom Nike Vodan prek 200 metrov. To si je očitno prihranila za prihodnje leto,« se je Tepeš ozrl na sklepno dejanje in pristavil, da se je Nika Prevc ...