Zredila se je za pet kilogramov, nato pa garala na vso moč

Potem ko je večina akterjev iz smučarskih panog že tekmovalno vstopila v novo sezono, bodo zdaj po dolgih pripravah svojo premiero pričakale tudi smukačice. V tej konkurenci bo slovenske barve spet branila le Ilka Štuhec, pod najbolj pozornim drobnogledom zadnjih dni v smučarskem svetu pa je v pričakovanju letošnje smukaške premiere vsekakor Lindsey Vonn. Američanka pri svojih 41 letih še naprej ne skriva visokih tekmovalnih ciljev.

Zdijo se že kar oddaljeni časi, ko je bila svetlolasa Američanka udarna tekmica naše šampionke Tine Maze. Takrat je celo Andrea Massi, vodja Tinine ekipe, najuspešnejši slovenski smučarki nalepil na hladilnik fotografijo Američanke, češ naj si izjemno tekmico za posebno motivacijo ogleda vsako jutro ...