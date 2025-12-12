Zrinka Ljutić: V Zagrebu nikomur ni mar zame, a so veseli mojih uspehov

Hrvaška smučarska zvezdnica Zrinka Ljutić je gostovala v podkastu trenutno vodilne tekmovalke v svetovnem pokalu Mikaele Shiffrin, s katero zadnja leta bijeta zanimive boje v slalomu in veleslalomu. Hrvatica je govorila o svoji prepoznavnosti v domovini in o treningu različnih športov, ki so prispevali k boljšim predstavam na smučeh.

Zelo dobra je bila predvsem v judu. »Prišla sem do zelenega pasu, zelo redno sem hodila na tekmovanja,« je povedala priljubljena Hrvatica. Shiffrinova jo je povprašala tudi, če bi lahko na ulici pretepla kakšnega malopridneža. »V šoli je bil nasilnež, ki je bil hudoben do drugih, zato sem prišla do njega, naredila prijem in ga podrla. Sliši se, kot da sem bila jaz nasilnež, ne pa on,« je povedala v duhovitem tonu.

Ljutićeva sicer živi v Zagrebu, kjer pa ne uživa takšnega zvezdniškega staža, kot če bi denimo prebivala nekje v Sloveniji.

V letošnji sezoni Zrinka Ljutić še ni prikazala najboljših predstav, a njene tekme še prihajajo. FOTO: Eric Bolte/Reuters

»V Zagrebu nikomur ni mar zame in to mi ustreza. Zagotovo so veseli mojih uspehov, vendar smučanje tukaj ni vse. Zagreb je veliko mesto, ni neka avstrijska vas, kjer je smučanje celotno življenje. Tukaj ljudje hodijo v službo, imajo svoje težave, čakajo avtobus za v šolo,« pravi 21-letnica.

»Lažje je imeti prijatelje, ki nikoli niso niti smučali, zdaj pa mi izkazujejo podporo in so veseli zaradi mene. Pridem igrat košarko in vse je normalno, čeprav sem dan prej zmagala v svetovnem pokalu. Pridem v trgovino in prodajalke so vesele, ker sem jih samo pozdravila,« je dodala.