FOTO:Družbena omrežja povezujejo športnike in navijače

Luka Dončič na twitterju Foto posnetek strani

Vsak drugi navijaški vodja pravi, da je sledenje športniku na družbenem omrežju za navijača zelo pomembno.

Družinski prizori najbolj privlačijo

Cristiano Ronaldo na instagramu Foto posnetek strani

Ena sama objava Cristiana Ronalda na twitterju je bila poleti leta 2018 ocenjena na 260.490 dolarjev.

Ostajajo in trenirajo doma

Primož Roglič na instagramu Foto posnetek strani

Ko profil prevzame virtualna dvojnica

Ilka Štuhec na facebooku Foto posnetek strani

Avatar Ilke Štuhec pri zajtrku Foto izrez iz videa

Najpopularnejša športnica na družbenih omrežjih je bila sredi leta 2018 Maria Sharapova s 15,1 milijona sledilcev na facebooku, zdaj zvezdnici borilnih veščin Rondi Rousey na instagramu sledi 12,9 milijona ljudi.

Ronda Rousey na facebooku Foto posnetek strani

Družbena omrežja nimajo le velikega, ampak gromozanski vpliv na industrijo profesionalnega športa. V torek dopoldne je Cristianu Ronaldu na profilu instagram sledilo 208.831.076 ljudi (nekaj ur kasneje jih je bilo 44.000 več). Samo leto in pol prej so mediji poročali, da je edini športnik, ki ima na tem družbenem omrežju več kot sto milijonov sledilcev, njegove profile na instagramu, twitterju in facebooku pa so ocenili na pol milijarde dolarjev.Že Lionel Messi ima na instagramu zdaj »samo« 145,8 milijona sledilcev. Seveda ne bi bilo pošteno slovenskih športnikov primerjati s tema največjima ikonama najbolj postranske stvari na svetu, a vseeno smo pokukali na profil ta čas najbolj vročega slovenskega športnika. Luki Dončiću sledi 4,7 milijona oboževalcev na instagramu, na twitterju malo manj kot 800.000, na facebooku pa 864.000, najbolj ikonični slovenski športnici v tem trenutku Ilki Štuhec pa na instagramu nekaj manj kot 93.000 ljubiteljev smučanja in na facebooku 84.000.Da virtualne skupnosti oboževalcev rastejo z bliskovito naglico in da se njihovi člani tudi čedalje aktivneje vključujejo, kaže podatek, da je portal infinigeek pred letom in pol za viralna označil Messijev posnetek s sinom, ki ga je všečkalo 12 milijonov ljudi, ter Ronaldovo fotografijo po osvojenem naslovu evropskega prvaka, za katero je prejel 3,6 milijona všečkov. In danes?Ronaldo je za fotografijo, na kateri sledilce na instagramu spodbuja h gibanju doma, v samo dveh dneh zbral 7,1 milijona všečkov, ko je februarja objavil, kakšno rojstnodnevno torto mu je pripravila družina, se je na to s srčkom (kar je na instagramu znak za všeček) odzvalo več kot 14 milijonov njegovih sledilcev, komentiralo jo je 156.000 ljudi. Video, v katerem vadi z enim od otrok, si je v enakem času ogledalo 35,5 milijona sledilcev.Športniki so vplivneži (influencerji), se strinjajo strokovnjaki za marketing. Športni zvezdnik lahko že z enim samim tvitom vpliva na mnenje ljudi o določenih socialnih, kulturnih in družbenih vprašanjih. Košarkar LeBron James je na instagramu objavil fotografijo, na kateri se je videlo, katero vino pije, in s tem vplival na to, kaj so ljudje naročali v restavracijah, navajajo primer v Social Media Headquarter. Raziskave kažejo, da več kot tretjina posameznikov kupuje blagovne znamke, ki jim sledijo na twitterju.Tako v teh dneh tudi številni športniki ravnajo družbeno odgovorno in poskušajo izkoristiti svoj vpliv za ozaveščanje prebivalstva o pomenu samoizolacije. S ključnikom #ostani doma ali #trenirajdoma opozarjajo tudi na pomen gibanja v tem času Ilka Štuhec je svojim sledilcem na facebooku pokazala nekaj vaj, ki jih lahko delamo v dnevni sobi, v drugem zapisu pa je spomnila, da imamo zdaj, ko smo doma, veliko časa za pripravo najpomembnejšega obroka v dnevu. Sama je za zajtrk spekla palačinke, za kar si je prislužila približno 800 všečkov, podobno kot za videoposnetek z vajami, na instagramu pa je za fotografijo, na kateri telovadi, prejela več kot 5200 srčkov.Podobno vlogo ozaveščanja ima Ilkina virtualna dvojnica, ki trenutno sicer počiva, v smučarski sezoni pa prevzame profil Alpsko na facebooku, oglaša se tudi na profil Ljubljanskih mlekarn na twitterju. Podjetje Ilko Štuhec podpira že desetletje, njene virtualne različice pa so se domislili pred dvema letoma. »Ko nam je kreativna agencija predlagala, da bi ustvarili animirano superjunakinjo, prvega slovenskega športnega avatarja, smo vedeli, da je ideja super, in ko je zaživela, se je to samo potrdilo.Umestili smo jo lahko na televizijo, postala je avatar na facebooku, lahko bi jo umestili tudi na embalažo. Vse to bolj izstopajoče in z neprimerno manj zapleti, kot če bi Ilka nastopala v naših oglasih. V snemanje bi morala vložiti kar nekaj svojega dragocenega časa, medtem ko njenega avatarja lahko upravljamo sami in ga prilagajamo. Avtentičnost zagotavljamo tako, da Ilka svoji animirani dvojnici posodi glas,« so sodelovanje z vrhunsko smučarko predstavili v Ljubljanskih mlekarnah, kjer se zavedajo, da navijači želijo stik s svojim športnim junakom in da družbena omrežja to omogočajo.Animirani Ilki sledilci lahko zastavljajo vprašanja prek chatbota, sicer pa se odziva na dogajanje ob vrhuncih sezone, med olimpijskimi igrami, ko zaradi poškodbe sama ni mogla nastopati, je navijala za druge slovenske tekmovalce in jim čestitala za uspehe, oglasi se z novoletno in valentinovo voščilnico, ob koncu počitnic z otroki obuja spomine in jim v nagradnih igrah podarja zvezke, na katerih je upodobljena. Spodbuja pa tudi k zdravemu življenju. »Lani je superjunakinja Ilka skozi tri različne animacije pokazala vadbo, ki ji pomaga do tega, da zmore več, da pridobi ustrezno telesno pripravljenost. Torej da lahko premaga vse ovire, ko stvari vzame v svoje roke in verjame.Letos, ko se ji je proti koncu sezone pridružil še animirani junak Žan Košir – Ljubljanske mlekarne so tudi njegov sponzor – sta spodbujala k zdravemu prehranjevanju. Vsaka videoanimacija se je začela z zajtrkom, sledilci so lahko aktivno sodelovali v nagradnih igrah, denimo sestavljali zajtrke, in si prislužili na primer pogrinjke z njunima motivoma,« je opisala Alja Učakar, vodja marketinga blagovnih znamk v Ljubljanskih mlekarnah.Videe z animirano Ilko so si med letošnjo zimsko sezono sledilci ogledali 85.500-krat, 2400-krat so odgovorili na nagradno vprašanje ali se pomerili v kvizu, sestavili so 500 zajtrkov. Na facebooku so 340-krat delili Ilkine dogodivščine, približno 3000-krat pa so jih všečkali ali komentirali.»Z našega sponzorskega vidika je eden od namenov animiranih junakov prav to, da aktiviramo njune sledilce na družbenih omrežjih,« je povedala Alja Učakar, medtem pa v enem od podjetij, ki se ukvarja z vlogo družbenih omrežij v športu, poudarjajo, da morajo biti ta omrežja dvosmerna cesta, saj »prav nič na tem svetu ni samoumevnega, še posebej ne ljubezen in predanost. Sploh pa ne v športu, pri čemer pa so prav navijači tisti, zaradi katerih šport obstaja, so celo varnostna mreža v težkih časih.«