FOTO:»Ko eden trenira, tudi drugi ve, da mora« (FOTO)

»So čudni časi. Vse se je obrnilo na glavo, moramo ostati doma, malo umiriti naš ritem življenja. Tudi moj tempo življenja se je zdaj malo umiril. Poskušam ohranjati formo, trenirati kolikor se da, to je edina stvar, ki jo lahko zdaj počnem,« je za STA povedala Janja Garnbret.

Jadralci skupaj vzdržujejo rutino

Kaj o skupnih treningih menijo športniki?

Športniki te dni trenirajo doma, po prilagojenem programu, kolikor jim to dopuščajo možnosti. Plezalci to delajo vsak zase in so v rednih stikih s trenerji, jadralci pa imajo skupne treninge, saj, kot pravijo, je pomembno, da niso prepuščeni sami sebi.Športniki pa sodelujejo tudi v nacionalni akciji spodbujanja k športni vadbi doma, ki jo predvajajo na RTV Slovenija; za vaje skrbi Fakulteta za šport UL, Olimpijski komite Slovenije (OKS) pa angažira znane slovenske športnike, ki se posnamejo med vadbo in svetujejo, med temi so Peter Kauzer, Ilka Štuhec, Žan Košir in drugi.»Plezalci imajo normalen načrt dela, ki pa je seveda močno prilagojen trenutnim razmeram, novemu (še nedefiniranemu) koledarju in predvsem razpoložljivosti vadbenih pripomočkov, ki jih ima posameznik doma, so pa vsi v rednih stikih s trenerji,« je individualne treninge športnikov doma opisal selektor slovenske reprezentance v športnem plezanjuKot je pojasnil, sistema nadzora po vzoru nekaterih ekip nimajo: »Mislim, da ga ne potrebujemo, športniki so zreli in vedo, za kaj trenirajo. Predvsem pa je plezanje individualni šport, kar hkrati pomeni, da se v nobenem trenutku ni mogoče 'našlepati' na moštvenega kolega, vsi trenirajo za svoje cilje in vedo, da če ne bodo dobro pripravljeni, na tekme žal pač ne bodo šli.«Motivacija športnikov je zdaj na preizkušnji, je dejal Hren, a vsak športnik ve, da je odvisen od svoje volje. »Sicer pa: vsi so nagnjeni k nenehnemu napredovanju, med sabo so tudi zdaj v stiku in se vedno bodrijo. Ko eden trenira, tudi drugi ve, da mora.«Koliko časa lahko športnik v izolaciji vzdržuje pripravljenost? Odvisno od posameznika in od tega, kaj ima sploh na voljo za trening, je pojasnil Hren, ki verjame, da v tem času lahko marsikaj nadgradijo – na primer moč prstov, rok, ramenskega obroča, samega telesa. »Ampak na koncu bo najpomembnejše, koliko časa bomo imeli za treninge na plezalni steni, preden se bodo tekme spet začele, tega pa žal ne vemo.«»Pomembno je, da motiviramo drug drugega in poskusimo skupaj čim bolj pozitivno ter uspešno izkoristiti dneve. Pomagamo si vzdrževati dnevno rutino, pomembno je, da jadralci niso prepuščeni sami sebi,« je, predsednik strokovnega sveta Jadralne zveze Slovenije (JZS), opozoril na največja izziva športnikov, na katera so se odzvali z organizacijo skupnih treningov na daljavo s kondicijskim trenerjem. Sodelujejo skoraj vsi tekmovalci med člani in več kot tri četrtine mladincev.»Že v prvem tednu smo med mladimi jadralci izvedli anketo o tem, katera znanja jim najbolj primanjkujejo. Čas bomo tako izkoristili tudi za dopolnjevanje in poglabljanje znanj o taktiki, tehniki, meteorologiji, regatnih pravilih. Ključno je, da pridemo iz tega dobro pripravljeni za izzive na vodi,« pa je poudaril, ki skrbi za izvajanje treningov za mladince.Zveza je za vse verificirane jadralce organizirala zaprto skupino na spletu, kjer se lahko udeležujejo delavnic in seminarjev. V nekaj dnevih se ji je pridružilo več kot sto športnikov. Izvajajo program psihološke podpore s športnim psihologom, organizirajo delavnice za poglabljanje znanj.»V tej skupini izkušenejši jadralci mlajšim kolegom predstavijo osebne treninge in rutine, za jutranje budnice so vpeljali treninge raztezanja, skupinsko izvajanje joge s fizioterapevtko, objavili pa so programe za individualne treninge za vzdržljivost in moč za tiste, ki želijo dodatno trenirati,« so sporočili iz JZS.»V času, ko smo vsi izolirani, je zelo dobro, da se vsaj na ta način vidimo, da malo skupaj potreniramo in se tako medsebojno motiviramo. Lažje je trenirati, ko slišiš in vidiš še nekoga, ki se trudi s teboj, da v tem nisi sam. Res je, da so olimpijske igre prestavljene za leto dni, a to bo hitro minilo in moramo biti čim bolje pripravljeni. To, da imamo on-line treninge z Jadralno zvezo Slovenije, je nekaj pozitivnega v teh težkih časih.«»Zelo pozitivno je, da se jadralci na tak način vidimo skupaj, predvsem pa vpliva motivacijsko, da lažje gremo skozi to obdobje. V prihodnjih dneh se bom udeležila tudi drugih vsebin, ki so načrtovane.«»Ti novi treningi so top. So dodatna motivacija zdaj, ko smo prepuščeni sami sebi in zaprti doma. Res je super ideja. Posebej všeč mi je način, kako potekajo treningi s kondicijskim trenerjem Anžetom in da z nami trenira tudi Vasilij Žbogar. Upam, da bomo s tem nadaljevali in čim dlje prišli.«»Skupni treningi se mi zdijo super ideja. Najprej zato, da se slišimo, da delimo mnenja, da se pogovarjamo o dogajanju, o jadranju in o vsem ostalem. Dobrodšsla je tudi vsaka sprememba rutine in dodatna motivacija, da izkoristimo ta čas, ki ga imamo. Super se mi zdi še to, da lahko na ta način motiviramo tudi mlajše jadralce, ki se najbrž še težje motivirajo v tem času. Tako da se mi zdi, da je ta ideja o skupini na facebooku in skupnih treningih super in mislim, da bi lahko to ohranili tudi potem, ko bo karantene konec.«