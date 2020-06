Morju prijazna kolekcija Veseli valovi

Nogavice z manjšim ogljičnim odtisom

Tudi kopalne brisače iz recikliranih materialov

www.mercator.si Veseli valovi! Več informacij o aktivnosti Veseli valovi na

Aquafilslo Foto: Aquafilslo

V Sredozemskem, Jadranskem in Severnem morju okoljevarstvene organizacije in potapljači prostovoljci odstranjujejo zapuščene ribiške mreže. Še boljša novica pa je, da, skupaj z drugimi odpadki in jih nato predelajo za izdelavo kakovostne preje, ki se uporabi za različne izdelke. Recimo za nogavice, kopalne brisače, lepe zapestnice Veseli valovi.Nogavice iz recikliranih materialov in organskega bombaža najdete v različnih barvah in z živahnimi motivi v ekskluzivni Mercatorjevi kolekciji Veseli valovi. Za izdelavo takih nogavic se prihrani veliko surove nafte, zmanjšajo se tudi emisije CO, zato lahko z nogavicami Veseli valovi prispevate k manjšemu ogljičnemu odtisu.Ribiške mreže, PET-plastenke in drugi plastični odpadki se tako spremenijo v zelo kakovostno prejo, iz katere nastanejo tudi barvite kopalne brisače in simpatične zapestnice Veseli valovi. Prispevajte k čistejšemu morju, bodite dober zgled in izberite kolekcijo Veseli valovi.Otroci pa se bodo gotovo razveselili albuma, nalepk in igrač Veseli valovi, z glavnimi junaki albuma pa bodo lahko izvedeli marsikaj zanimivega in poučnega o morjih, ocenah in morskih živalih.Z zbiranjem nalepk lahko pridobite tudi popust na izdelke