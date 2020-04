FOTO:Od ideje do prodaje v letu dni

Od oblikovaleskega izziva do pametne podloge

Vsaka serija je izboljšana

»Navdušenki nad jogo se mi je zdelo, da se tej vadbi dela krivica. Na trgu je bilo malo opreme in bila je v temnih barvah, kar pa ne odseva radosti, ki jo je meni prinesla izkušnja z jogo,« jeopisala, kako je nastala ideja za barvite podloge za vadbo. Ki se je razvila v pametno podlogo, edino na svetu, preko katere se uporabnik lahko poveže z aplikacijo z vodenimi videovadbami.Po izobrazbi restavratorka je pogum za to, da začne svoj posel, črpala iz izkušenj, ki si jih je nabrala v zagonskem podjetju v Zagrebu, kjer je delala pred tem.»Dodobra sem se seznanila s proizvodnimi procesi in si dodatne izkušnje nabrala tudi na Kitajskem,« je pojasnila Rebeka Vegelj, ki je v Zagrebu spoznala tudi oblikovalko Jeleno Sangarelo, s katero imata zdaj že štiri leta podjetje Melon & Lime.Sprva sta posel vzeli kot oblikovalski izziv, a potem sta dobili priložnost za vključitev v ABC pospeševalnik, tam pa je ideja dobila krila. Mnogi jogo delajo sami doma in tako lahko hitro zmanjka idej za vadbo, posebej pri tistih, ki se z njo še ne ukvarjajo dolgo. Na spletu je ponudba pestra, vendar ni zagotovila o kakovosti.»Opremo in vadbo je treba ponuditi skupaj, sva sklenili in razmišljali o nekaterih tehnološko zahtevnih rešitvah, kako bi podloga za vadbo lahko postala pametna. Na primer, da bi bila odzivna na dotik, da bi prek nje lahko upravljali aplikacijo. Raziskava in analize so pokazale na preveč ovir, ki izhajajo iz materiala. Razvoj in proizvodnja bi bila draga, dodana vrednost izdelka pa ne bi mogla upravičiti končne cene za potrošnika,« je Rebeka Vegelj povzela nastajanje inovacije.Vadbena podloga omogoča, da se uporabnik prek telefona poveže v aplikacijo s knjižnico vaj v videoizvedbi, ki jih pripravljajo tri certificirane učiteljice joge. Zdaj, ko zaradi koronavirusa ljudje ostajajo doma, se potrjuje, da je poslovna ideja prava, imata pa že tudi zamisli za izboljševanje uporabniške izkušnje.Od ideje do prodaje prvih izdelkov, ki imajo zdaj največ uporabnikov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Španiji ter Avstriji in Italiji, je poteklo leto dni. Od tega so za razvoj podloge potrebovali devet mesecev, aplikacija pa je po besedah Rebeke Vegelj nastala zelo hitro.Za vzpostavitev sta se povezali s profesorjem in raziskovalcem Luko Malijem z ljubljanske fakultete za elektrotehniko, ki ima tudi sam veliko izkušenj s podjetništvom. »Kot startup želiš izdelek čim prej ponuditi trgu, tudi če še nisi popolnoma zadovoljen z njim. Izvedeti želiš, kaj uporabniki mislijo o njem, kaj še lahko izboljšaš. To je bilo zame kar težko, saj sem kot restavratorka vajena popolnosti. Vsaka serija, ki jo dava na trg, je izboljšana,« pravi Rebeka Vegelj.