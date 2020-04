FOTO:Pasivno gledanje tekem gre v pozabo

Telefoni in družbena omrežja nosilci sprememb

The Wanda Metropolitan Stadium v Madridu je opremljen s 1500 točkami wifi. FOTO: Reuters

Na wifiju kar 30.600 obiskovalcev hkrati

Aplikacija brez športnikov ne koristi

Peter Stafford FOTO: osebni arhiv

PREBERITE TUDI:

Družbena omrežja povezujejo športnike in navijače

Pametni stadioni osvajajo navijače v Evropi

ZABELEŽITE SI NOV DATUM



Medijska hiša Delo je Delov poslovni center (DPC) obogatila s športno-poslovno kampanjo Šport kot posel, ki jo bomo zaradi trenutnih razmer v Sloveniji in po svetu namesto maja sklenili 8. septembra 2020 v hotelu Radisson Blu Plaza s konferenco, na katero smo povabili vodilne menedžerje, ki nam bodo predstavili svoje uspešne športne projekte.



5G v dvoranah

Ameriška košarkarska liga NBA in tehnološki velikan Microsoft sta sklenila partnerstvo, s katerim bosta spremenila način, kako navijači doživljajo NBA. Vzpostavila bosta platformo, ki bo privržencem omogočila personalizirano prikazovanje tekem, povezanih vsebin ter ponudbo produktov in storitev. A to je samo najnovejša napoved sprememb, ki jih v šport prinaša tehnologija. Trg globalno presega vrednost deset milijard dolarjev, v petih letih naj bi se približal 35 milijardam dolarjev.Nova platforma lige NBA bo temeljila na strojnem učenju in umetni inteligenci, kar bo omogočilo, da bodo gledalci povsod po svetu tekmo gledali v živo ali pa na zahtevo, vsebine bodo lokalno prilagojene. Platforma bo spremenila način komuniciranja navijačev prek njihovih elektronskih naprav po vsem svetu, skupaj z 1,8 milijarde tistih, ki na družbenih omrežjih sledijo ligi, ekipam ali njihovim igralcem.Po navedbah Forbesa več kot 35 odstotkov obiskovalcev uradne strani lige prihaja iz držav zunaj Severne Amerike. To NBA postavlja pred izziv, kako zadovoljiti želje in pričakovanja, ki izhajajo iz navad in zanimanj raznovrstne publike. Microsoftova platforma Azure, ki bo poganjala aplikacijo, bo obvladala obsežne zbirke podatkov in videogradivo v arhivih NBA ter s pomočjo umetne inteligence in strojnega učenja uporabnikom predlagala oglede in statistike, ki bi jih lahko zanimali.Microsoft se do zdaj ni pojavljal med podjetji, na katera številne raziskave o tehnološkem razcvetu v športu opozarjajo kot na glavne igralce na trgu. Med njimi so IBM, Huawei, Intel, Cisco, SAP, Ericsson, Fujitsu, Apple, Oracle, LG, Samsung … Vrednost športnotehnološkega trga raste z več kot 20-odstotno letno stopnjo, navajajo v letnem poročilu o trgu v Grand View Research.K več kot desetim milijardam dolarjev slabo tretjino prispeva Severna Amerika, malo manj pa Evropa.Tehnologije popolnoma spreminjajo način, kako privrženci spremljajo svoje športne junake in ekipe, s tem pa tudi, kako jih ti poskušajo zadržati, privabiti na prizorišča in z njihovo pomočjo tudi nagovarjati druge, ki še nimajo svojega najljubšega kluba ali pa jih je ta tako razočaral, da so pripravljeni prestopiti k drugemu.Vse te spremembe poganja predvsem vzpon mobilnih telefonov in družbenih omrežij, na katerih obiskovalci objavljajo fotografije in posnetke ter se odzivajo s komentarji, predvsem pa uporabljajo aplikacije za bolj osebno spremljanje dogajanja na igrišču in okoli njega.Razsežnosti tega kažejo podatki o prenosih podatkov med tekmo za zmagovalca ameriške nogometne lige (super bowl) . Februarja so obiskovalci poleg 11,5 terabajta mobilnih podatkov uporabili več kot 24,1 terabajta podatkov prek brezžičnega omrežja na stadionu Mercedes-Benz v Atlanti (od tega deset terabajtov pred začetkom tekme), kar je skoraj polovico več kot na enaki tekmi lani, leta 2014 so gledalci uporabili vsega 3,2 terabajta podatkov.Omrežje je uporabilo 49.000 obiskovalcev, ob polčasu hkrati kar 30.600 navijačev, je poročal portal TechRepublic. Med aplikacijami so najpogosteje uporabljali itunes, prek katerega so poslali 10,8 terabajta podatkov, in youtube, od družbenih omrežij pa facebook, instagram, twitter in snapchat.Obiskovalci pa si ne želijo več samo gledati tekme in objavljati posnetke, ampak tudi pričakujejo dostop do najrazličnejših informacij, dogajanja na tribunah in splošno podporo s storitvami, ki jih na tekmi potrebujejo. Ali drugače, želijo si, da tako kot oni podpirajo svoje idole, tudi idoli podpirajo njih oziroma skrbijo, da se na tekmi dobro počutijo in da jim dajejo občutek bližine.To pa je priložnost za klube, da prek svojih aplikacij in družbenih omrežij poskrbijo, da jim navijači ostanejo zvesti, da kupujejo njihove produkte. Tudi če tekmo na koncu spremljajo od doma, jih bodo drugi z objavami spodbudili, da pridejo na tribune, piše spletni portal Gomeeki. »Vaši navijači so vaša marketinška ekipa,« pravijo in navajajo, da so milenijci za boljšo navijaško izkušnjo pripravljeni plačati precej denarja, zato so naložbe v aplikacije in pametne stadione, ki omogočajo povezljivost, smiselne.A kot opozarja, generalni direktor družbe Mitchell Stafford Management iz Švice, ki se ukvarja s strateškim svetovanjem v športu in bo osrednji govornik konference Šport kot posel, ki jo Delo s partnerji organizira septembra: »Glavne zvezde, zaradi katerih obiskovalci prihajajo, so še vedno tiste na igrišču.Če oni ne pritegnejo gledalcev, jih nobena piščalka ali zvonec ne bosta. Vse sile morajo biti zato usmerjene v promocijo športnikov na družbenih omrežjih. Vitalnega pomena pa je, da navijačem na prizorišču ponudijo brezplačen in kakovosten brezžični internet.«Strinja se, da so aplikacije norma vsakdanjega življenja, za katere pa ni nujno, da samo zabavajo, ampak tudi izobražujejo, na primer o pravilih športne igre, ki jo spremljajo, o športnikih, ob tem pa neprestano zagotavljajo sveže informacije o rezultatih in statistikah ter objavljenih intervjujih.»Nekatere aplikacije gledalcem omogočajo celo spremljanje srčnega utripa pri športniku, navijači jih lahko uporabljajo tudi med gledanjem tekme od doma, eni od kolesarskih ekip je to tudi odprlo pot do sponzorske pogodbe,« spomni Stafford in doda, da je kljub vsemu treba zagotoviti, da je razmerje med gledanjem dogajanja na igrišču in pregledovanjem podatkov v aplikaciji ustrezno.V prihodnjih nekaj letih bo vrednost športnotehnološkega trga rasla predvsem zaradi razvoja pametnih stadionov. To področje je že zdaj najbolje razvito v Evropi, trend rasti pa se bo po napovedih nadaljeval po 20-odstotni letni stopnji. Med bolj izpostavljenimi pametnimi stadioni analitiki omenjajo londonski Tottenham Hotspur, med najsodobnejšimi pa je po navedbah portala Mordor Intelligence stadion madridskega Atletica The Wanda Metropolitan.Opremljen je s 1500 točkami wifi, 6000 omrežnimi priključki, obiskovalci pa lahko s pomočjo aplikacije dobijo informacije o prostih parkirnih mestih in lokaciji sedežev, ki so jih rezervirali, tam imajo tudi dostop do oblaka, kjer se predvaja neposreden prenos tekem. V tekmo na tem področju vstopajo tehnološka podjetja, po katerih nosi ime že marsikateri stadion na svetu.Med temi je tudi Bolt Arena (do konca januarja letos Telia 5G Areena) v Helsinkih, ki je bila lani ena prvih na svetu, opremljena z omrežjem 5G, piše na spletni strani Nokie. To naj bi prineslo nove velike spremembe v športu in za navijače: ob neposrednem prenosu tekme še informacije oigralcih v realnem času, prenos z možnostjo 360-stopinjskega ogleda v tehniki HD ob hkratnem spremljanju biometrike in premikanja igralcev.Aplikacija, prek katere je vse to dostopno, navijačem omogoča tudi nakup vstopnic, obvešča jih o tekmah in drugih dogodkih, ki bi jih morda zanimali glede na druge dejavnosti, ki jih zaznava umetna inteligenca, obiskovalca usmerja do najbližjega prostega parkirišča glede na sedež, ki ga ima na tribuni, kamor ga potem tudi vodi.Pri uporabi potniškega prometa v primeru zastoja svetuje drugo linijo, omogoča, da si gol ogledajo še v ponovljenem posnetku, že med tekmo lahko plačajo pijačo, ki jo med odmorom samo še prevzamejo. Aplikacija tudi pomaga do najbližjega stranišča s krajšimi vrstami čakajočih ali pa ponudi nakup cenejših navijaških pripomočkov, med tekmo omogoči glasovanje za najboljšega igralca ali pa o tem, kateri prigrizek se najbolj prileže med njenim ogledom.