Pomembno povezovanje športa in gospodarstva

Medijska hiša Delo bo večmesečno poslovno kampanjo Šport kot posel, ki je potekala vse od marca, zaokrožila 8. septembra s poslovno konferenco v Ljubljani.



Slavnostna govornica na konferenci bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, udeležence pa bo pozdravil tudi glavni direktor Dela Andrej Kren. V uvodnem nagovoru konference, katerega programski partner je podjetje Arista Plus pod vodstvom direktorice dr. Milene Fornazarič, bo generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko govoril o tem, ali je država zadostni vir sistemskega financiranja športa. Sponzoriranje športa kot element razvoja blagovne znamke pa bo predstavil Franjo Bobinac, podpredsednik za globalni marketing v Hisense International.

Šport kot gospodarski multiplikator

O poslovnih modelih in iskanju inovativnih pristopov bo govoril še Peter Stafford, soustanovitelj in generalni direktor Mitchell Stafford Management Sàrl iz Švice.



V okviru prvega panela bodo Franjo Bobinac, Meta Berk Skok, predsednica uprave Triglav, zdravstvene zavarovalnice, in Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja v Slovenski industriji jekla, razpravljali o športu kot gospodarskem multiplikatorju.



Kakšni so učinki športa na gospodarstvo pa bodo predstavili Janja Božič Marolt, direktorica Mediane, Tatjana Novak, direktorica Pressclipinga, Edvard Kolar, predsednik uprave Športne loterije in Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn.

Tretji panel pa nosi naslov Športne prireditve – kjer se srečata posel in šport, na njem pa bodo svoje misli strnili Enzo Smrekar, podpredsednik Atlantic Grupe, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektor Holding, Aleksander Mervar, direktor Elesa in Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.