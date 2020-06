Predlogi OKS za blaženje posledic covida-19 v športu

Kot neposredno podporo delovanju športnih organizacij predlagajo:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) je z enotno podporo svojih članic, panožnih in lokalnih športnih zvez, pripravil sedem sklopov predlogov ukrepov, ki so po njihovem primerni za pomoč večjemu delu organiziranega športa.Z izplačilom avansa bi ublažili likvid­nostne težave športnih organizacij ter jim omogočili prilagoditev na nove razmere in postopen zagon dejavnosti, ko bodo razmere to dopuščale. Hkrati in skladno s tem bi pregledali možnosti prilagoditve in razdelitve sredstev Fundacije za šport (FŠO) ter ugotovili, kako preostanek sredstev FŠO najučinkoviteje razdeliti med športne organizacije.Športne organizacije imajo zaradi prepovedi izvajanja aktivnosti ogromen izpad prihodkov, ki jih tudi po koncu epidemije ne bo mogoče nadomestiti. Z vzpostavitvijo nekakšnega interventnega sklada po vzoru Avstrije bi ublažili posledice tega. Način razdelitve in pogoje bi določilo resorno ministrstvo s soglasjem strokovnega sveta za šport.Staršem je treba pomagati, da bodo lahko tudi v zaostrenih časih omogočili otrokom organizirano ukvarjanje s športom in socializacijo v športnih društvih. Namenska finančna podpora družinam in posameznikom bi znašala od 75 do 100 odstotkov cene vadnin (od 30 do 50 evrov), ki so jo plačevali pred prekinitvijo aktivnosti. Ukrep bi veljal najmanj 18 mesecev po koncu epidemije, podatke in izvedbo ukrepa bi zagotovile lokalne skupnosti.Donacije so pomemben del prihodkov manjših športnih organizacij, predvsem športnih društev, ki se ukvarjajo s programi športa mladih. Podjetje, ki ustvari milijon evrov obdavčljivih prihodkov, lahko zdaj za donacije porabi 3000 evrov na leto (0,3 odstotka). Če se delež poveča na 5 odstotkov, to pomeni 50.000 evrov, kar bi predvsem na lokalni ravni lahko pomagalo številnim društvom in klubom. lahko nameni za donacije , z 0,5Država naj pokrije stroške, ki so nastali zaradi organizacije prireditve, ki je bila odpovedana zaradi sprejetih ukrepov za preprečitev širjenja epidemije covida-19. Upravičenec mora za povračilo predložiti dokazila o plačanih stroških.Obstoječa zakonodaja omogoča prenos vstopnic na nov datum prireditve, vendar lahko kupci zahtevajo vračilo kupnine. To naj se prilagodi tako, da imajo kupci najprej možnost udeležbe na prireditvi in šele potem v obliki vračila kupnine. S tem se ne posega v pravice kupcev, ampak se zamakne zapadlost obveznosti, prireditelj ima možnost nadaljnjega delovanja.Že po trenutnem zakonu o športu je določenim velikim športnim prireditvam omogočeno policijsko varovanje, ki ga zagotovi država. Z ukrepom bi se zmanjšal strošek organizacije športnih prireditev. Kriterije za izbor upravičenih športnih prireditev sprejme strokovni svet za šport.Podobno kot pri varovanju bi se z ukrepom zmanjšali stroški organizacije. Kriterije za izbor upravičenih športnih prireditev sprejme strokovni svet za šport.proračunskihS tem bi zagotovili več sredstev FŠO. Njena sredstva iz naslova iger na srečo se bodo predvidoma leta 2021 znatno zmanjšala, saj je odpoved športnih tekmovanj povzročila tudi pomembno zmanjšanje stavnih dogodkov. Najverjetneje se bo zmanjšal tudi obseg vplačil. Če ukinitev davka od srečk ne bi bila izvedljiva, je alternativa, da se iz proračuna nameni del sredstev, pridobljenih od tega davka, neposredno za športne organizacije prek razpisa Fundacije za šport.