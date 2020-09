FOTO:Športne igre zaposlenih se začnejo ta konec tedna

Od leta 2015, ko so športne igre zaposlenih v Sloveniji organizirali prvič, do letos je sodelovalo več kot 50 delovnih organizacij.

Osrednji dogodek na dan slovenskega športa

Dan, ko naj bo sleherni državljan dejaven

Športne igre zaposlenih so dobra priložnost za povezovanje športa in gospodarstva.

Prijave so še odprte

Evropska in svetovna različica iger zaposlenih

V letošnjem septembru bo obilica priložnosti, da se aktiviramo v gibanju. Konec tedna bodo kolesarski navdušenci odpeljali Maraton Franja , hkrati bodo v soboto z dogodki v Ljubljani, Postojni in Brežicah odprli Športne igre zaposlenih, ki bodo potekale na več lokacijah vse konce tedna v mesecu, 23. septembra pa bomo prvič v gibanju proslavili nov državni praznik, dan športa Projekt Športne igre zaposlenih, ki ga izvaja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami, ki predstavljajo regijske pisarne OKS, je v zadnjih petih letih potekal v spomladanskih in jesenskih mesecih, zaradi covida-19 so organizatorji dogodke letos prestavili na september.»Namen projekta je spodbujanje športnega udejstvovanja in zdravega življenjskega sloga zaposlenih v Sloveniji. Redna telesna dejavnost je za krepitev zdravja zelo pomembna.Raziskave kažejo, da ne vpliva le na telesno zdravje, temveč tudi na duševno. Šport pomaga pri obvladovanju stresa, depresivne simptomatike, vpliva na pozitivno samopodobo, produktivnost itn. Slovenska zakonodaja delodajalcem nalaga skrb za telesno dejavnost na delovnem mestu.OKS si prizadeva, da bi delodajalci zaposlenim omogočali športno udejstvovanje in jih pri tem podpirali. S številnimi dejavnostmi opozarjamo na to problematiko in športne igre so ena izmed njih.Na tem dogodku lahko sodelujejo redno zaposleni v podjetjih, javnih ustanovah in drugih organizacijah, ki delujejo v Sloveniji, in tudi študenti, ki delajo v podjetju najmanj tri mesece, ter samostojni podjetniki,« je pojasnila, direktorica oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni pri OKS.Organizatorji pripravijo tekmovanja v petih olimpijskih panogah. V malem nogometu posamezna ekipa skupaj z menjavami šteje največ deset igralcev, tekmovanje poteka po turnirskem sistemu. V košarki je v ekipi lahko največ pet zaposlenih, na igrišču so trije hkrati. Tudi tu gre za turnirski sistem kakor tudi pri odbojki, kjer je v ekipi prav tako lahko do deset igralcev.Četrta panoga na Športnih igrah je štafetni tek, v katerem najmanj osem članov ekipe preteče deset 400-metrskih krogov, tenis pa se igra posamezno v kategoriji moških in žensk, z igro na izpadanje.Organizator lahko razpiše še dodatne panoge glede na tradicijo in interes v kraju, v katerem dogodek poteka. Po besedah Škorčeve se najpogosteje odločajo za šah, veslanje, kegljanje, namizni tenis in prstomet. Poleg tekmovalnega dela organizatorji pripravijo tudi spremljevalni program, s katerim vabijo tudi družinske člane in prijatelje nastopajočih ter druge navijače.Drugi konec tedna v septembru bodo dogodke izpeljali v Mariboru in Kopru, 19. septembra na Jesenicah in v Moravskih Toplicah, 26. v mesecu pa v Velenju in Novi Gorici. V Novem mestu bo tekmovanje organizirano med tednom, in to na praznik slovenskega športa, ki ga bomo letos prvič zaznamovali 23. septembra, potem ko ga je parlament na predlog OKS uvrstil v koledar slovenskih državnih praznikov.»Zadnja leta smo intenzivno razmišljali, da bi katerega od dogodkov organizirali tudi med tednom, na delavnik. Dan slovenskega športa, ki letos pride na sredo, nas je spodbudil, da bomo letos prvič enega od dogodkov Športnih iger zaposlenih izpeljali med tednom. Želimo si, da bi odločevalci v podjetjih podprli zaposlene pri športnem udejstvovanju in jim omogočili predčasen odhod z dela,« je poudarila Taja Škorc.Kot je dejala, si OKS prizadeva v okviru dejavnosti ob prazniku predvsem poudariti pomen športa kot redne telesne aktivnosti za krepitev zdravja in dobrega počutja. »Prizadevamo si, da bi bil dan slovenskega športa tisti dan v letu, ko je sleherni državljan in državljanka telesno dejaven. Delovno aktivno prebivalstvo predstavlja največji delež populacije, zato je poleg otrok in starejših tista ciljna skupina, ki ji namenjamo pomembno pozornost,« je dodala.Novega mesta pa niso naključno izbrali za lokacijo, kjer bo dogajanje potekalo na praznik in bo hkrati potekala tudi sklepna prireditev Športnih iger zaposlenih. V Novem mestu letos zaznamujejo 60 let delavskih športnih iger. V tem delu Slovenije je tradicija v časih priljubljenih »sindikalnih iger« najmočnejša, je pojasnila sogovornica.Iz znanih vzrokov je bilo letos treba prilagoditi vrstni red dogajanja, tako da se bosta po tem zvrstila še dva dogodka, prav tako pa si na OKS želijo, da bi že prihodnje leto igre zaposlenih lahko potekale vse leto in samo na enem mestu naenkrat.Prav tako je letos nekaj sprememb pri prijavah ekip, ki jih praviloma sestavljajo zaposleni iz istega podjetja, a vendar organizator ne preverja statusa posameznega udeleženca, »za nas to ni prvotnega pomena, večji poudarek namenjamo gibanju, športnemu udejstvovanju. Pomembno je le, da so udeleženci zaposleni.«Rok za prijave je praviloma teden dni pred dogodkom, a letos bodo odprte kakšen dan dlje, organizatorji razumejo, da okoliščine lahko nekoliko podaljšajo odločitev o udeležbi. Prijave zbirajo na spletni strani igrezaposlenih.olympic.si ali neposredno pri organizatorjih, njihovi kontaktni podatki so prav tako objavljeni na omenjeni spletni strani.»Želimo si čim večjo udeležbo. Na posameznem dogodku lahko sodeluje več ekip iz istega podjetja, to je pravzaprav zaželeno. Hkrati so predstavniki istega podjetja dobrodošli na dogodkih v različnih krajih. Ista ekipa praviloma sodeluje v svojem kraju in na sklepni prireditvi,« je dosedanjo prakso opisala Taja Škorc.Ekipe je posebej povabila v Novo mesto: »Želimo si, da bi na ta dan čim več udeležencev z aktivno udeležbo na igrah v dolenjski prestolnici izrazilo svoj odnos do športa.« Na sklepni prireditvi bodo tudi razglasili najštevilnejšo in najuspešnejšo ekipo ter podelili še nekaj drugih priznanj.Letos bo v okviru Športnih iger zaposlenih prvič deset dogodkov, je ponosna Taja Škorc, leta 2015, ko so projekt organizirali prvič, jih je bilo pet, do zdaj pa je sodelovalo več kot 50 delovnih organizacij.»Sprva je bila za udeležbo predvidena kotizacija, a nam je projekt Evropski teden športa, ki se pod sloganom #BeActive začenja ravno na slovenski praznik športa in ima enak namen, spodbujati telesno dejavnost in duševno zdravje Evropejcev, omogočil, da udeležbo zagotovimo brezplačno,« je še pojasnila.Tudi korenine promocije gibanja na ravni EU segajo v leto 2015. Takrat je na sedem tisoč dogodkih po državah članicah sodelovalo pet milijonov udeležencev, lani se je število udeležencev kampanje #BeActive povečalo že na 16 milijonov. OKS je koordinator kampanje v Sloveniji.Evropska komisija podeljuje med drugim nagrado #BeActive, s katero opozarja na primere dobrih praks v podjetjih. Kot ugotavlja sogovornica, je v Sloveniji veliko primerov dobrih praks, delodajalci uvajajo aktivne odmore, organizirajo različne delavnice o pomenu telesne dejavnosti, imajo ergonomsko prilagojeno pohištvo, aktivne sestanke in druge dejavnosti, ki so pomemben dejavnik varovanja in krepitve zdravja Slovenska podjetja, ki se prijavljajo na ta evropski razpis, so praviloma zelo uspešna, Talum se je s svojim programom že uvrstil med najboljše tri v Evropi.Športne igre zaposlenih pa niso unikat v Sloveniji. OKS je članica Svetovne zveze za šport v podjetjih, podpredsednik Janez Sodržnik je tudi podpredsednik te svetovne organizacije. Slovenija je s svojo ekipo redno prisotna tako na evropskih kot na svetovnih igrah zaposlenih, naši predstavniki pa dosegajo odlične uvrstitve.Zadnje evropske igre so bile junija lani v Salzburgu, udeležilo se jih je sedem tisoč zaposlenih iz 24 držav, svetovne, ki so bile predvidene junija letos v Atenah, pa so prestavili na prihodnje leto. Oba dogodka, podobno kot olimpijske igre, potekata v zimski in letni različici. OKS je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Športno unijo Slovenije kandidiral za organizacijo poletnih svetovnih iger 2022, dogodek pa so na koncu zaupali mehiškemu Leonu, ki bo prvi gostitelj iger zunaj Evrope.