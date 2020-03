FOTO:Športniki z odgovorno vlogo ozaveščanja

Telesna dejavnost zelo pomembna



Ljubljana – V teh dneh, ko se svet spopada s koronavirusom, se je spremenila tudi vloga športnikov, ki so vplivni ne samo na športnih igriščih, ampak tudi v družbi in na družbenih omrežjih. Začeli so poudarjati pomembnost odgovornosti in spoštovanja pozivov držav, naj ljudje ostanejo doma in s tem preprečijo širjenje bolezni.Športniki so idoli ne samo mladih, ampak tudi širše populacije, zato jih vsi radi gledajo in posnemajo. In v teh dneh se je pokazala njihova družbena odgovornost, saj so tudi športni zvezdniki začeli pozivati svoje privržence, naj ostanejo doma in tako poskrbijo za svoje zdravje in zdravje najranljivejših skupin. Ob nujnem izhodu pa naj se obnašajo samozaščitno in predvsem odgovorno. Takšni pozivi se vrstijo tudi iz številnih športnih klubov, športnih zvez in organizacij ... Zgodilo se je namreč to, o čemer nikoli nihče niti sanjal ni, da bi se nam lahko zgodilo. Tudi slovenski športni zvezdniki v en glas poudarjajo, kako pomembna sta samoosamitev in spoštovanje navodil strokovnjakov, saj se le tako lahko bojujemo proti virusu covid-19.Športniki po družbenih omrežjih med drugim prikazujejo, kako tudi doma skrbijo za svojo telesno pripravljenost in s čim vse si zapolnijo prosti čas. V času pandemije je zaradi ustavitve javnega življenja na družbenih omrežjih mogoče najti številne nasvete za telovadbo na domu za vse starostne kategorije, tudi s prikazom vaj v živo prek spletnih prenosov. V tem času je namreč treba ostajati v gibanju, ohraniti močan imunski sistem, zdravo hrbtenico, bistro glavo in tako tudi obvladovati stres, ki je nastal z novo situacijo.Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravjepoudarja, da ustrezna telesna dejavnost pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo in blaži tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa. Telesno dejavnost lahko izvajamo sami ali skupaj s člani svojega gospodinjstva, najbolje v naravi. Strokovnjaki namreč vsi v en glas poudarjajo, da je redna vadba eden od načinov sproščanja v času povečanega stresa in skrbi zaradi pandemije.Slovenci ljubitelji športnih dejavnostiZa Slovence velja, da smo ljubitelji športa, ne samo kot navijači, ampak tudi kot aktivni udeleženci. Prvih pet najpriljubljenejših športov med Slovenci od 15. do 75. leta je: tek/hitra hoja, kolesarstvo, plavanje, hribolazenje/plezanje in smučanje, je med drugim pokazala raziskava, opravljena v obdobju januar–december 2019 na vzorcu 4099 vprašanih. Tem športom sledijo fitnes, odbojka, nogomet, košarka, badminton, joga in namizni tenis.Kar 57,9 odstotka vprašanih od 15. do 75. leta je potrdilo, da se ukvarjajo s športom; od dva- do trikrat na teden se jih z njim ukvarja 53,9 odstotka, enkrat na teden 23,6 odstotka, vsak dan pa kar 17,6 odstotka. S športom se najbolj ukvarjajo vprašani v starostni skupini od 35 do 44 let, in sicer kar 68,2 odstotka, s 63,4 odstotka jim sledi skupina od 18 do 24 let ter s 60,9 odstotka skupina od 25 do 34 let. Najmanj se jih s športom ukvarja med 65. in 69. letom, in sicer »le« 41,9 odstotka.Slovenci v povprečju za rekreacijske in športne storitve namenimo vse več sredstev, tako smo po podatkih statističnega urada leta 2012 zanje namenili nekaj več kot 134 evrov na gospodinjstvo, leta 2015 skoraj 176 evrov in leta 2018 dobrih 228 evrov.Ne smemo pozabiti, da šport in rekreacija pozitivno vplivata na osebno zdravje in počutje vsakega posameznika. Ekipni športi pa spodbujajo komunikacijske veščine igralcev ter gradijo timskega duha in samozavest. Doseganje ciljev na področju športa motivira ljudi za doseganje tudi drugih ciljev v življenju. Vendar pa na aktivno udeležbo posameznikov v športu vplivajo številni dejavniki, kot so spol, starost in ekonomski položaj. Zato je pomembna podpora podjetij, države in zvez športu.Športniki bodo podporo potrebovali še bolj takrat, ko se vrnejo na igrišča. In to ne samo podporo navijačev s tribun, ki je zelo pomembna, ampak tudi finančno podporo države, klubov, zvez in podjetij, brez katerih tudi zdaj ne bi moglo biti toliko odličnega športa. Pa naj bo to ljubiteljski ali profesionalni.