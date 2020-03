Telovadba skupaj z znanimi športniki

Športniki z odgovorno vlogo ozaveščanja Preberite še:

Ljubljana – Fakulteta za šport skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) pod okriljem RTV Slovenija v času pandemije novega koronavirusa vstopa v nacionalno akcijo spodbujanja k športni vadbi doma. Prvo vajo bo danes ob 18. uri pokazal kajakaš, dobitnik srebrne olimpijske medalje.Vsak dan bodo sledile nove vaje. Za vaje bo skrbela Fakulteta za šport, OKS pa bo angažiral znane slovenske športnike, ki se bodo posneli med vadbo in ob tem svetovali, poleg Petra Kauzerja šein drugi. Na TV SLO 2 bodo predvajali kratke oddaje s prikazom pravilnega izvajanja vaj na domu. Pri tem so pobudniki akcije pozvali, da ljudje objavljajo fotografije na družbenih omrežjih s ključnikoma #vadidoma in #trenirajdoma.V času izjemnih razmer zaradi povečanega tveganja za okužbo s covidom-19 je fakulteta za šport pripravila različne nasvete za ohranjanje zdravja populacije pod sloganom Z gibanjem nad korono. Otrokom se priporoča 60 minut vadbe dnevno, da se prepotijo, odraslim vsaj 150 minut na teden. Vsaka minuta šteje in tudi ena minuta je še vedno veliko bolje kot nič.Splošni nasveti za vadbo so dostopni na spletni strani FŠ - SLOfit in NIJZ, posebej pa so strokovnjaki skupaj s partnerji pripravili tudi SLOfit-nasvete in FB-prispevke z videoposnetki in gradivom za tiste, ki delajo od doma, da med delom izvajajo strokovno načrtovan gibalni odmor.