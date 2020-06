Tržičani so dobili nov poligon za vadbo na prostem

Tržičanom se je danes dobesedno odprla nova možnost za vadbo na prostem. Sodelovanje med Skupino SIJ in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez je ob podpori lokalne skupnosti prineslo nov poligon za vadbo na prostem, postavili so ga pri Osnovni šoli Bistrica.



Takšni jekleni poligoni so ena od aktivnosti, s katero Skupina SIJ pod krovnim imenom Jeklena volja prebuja jekleno voljo kot notranjo moč za vztrajnost in trdo delo na poti k uspehu v športu in življenju nasploh. Tržiški poligon je že dvanajsti po vrsti. Kot poudarjajo v SIJ, predstavlja današnja otvoritev »začetek nove zgodbe med krovno športno organizacijo in Skupino SIJ ter pomeni nadaljevanje 'jeklenega' projekta vse do konca leta 2022«. Skupaj bodo do takrat postavili devet novih poligonov (tri vsako leto).



Poligon je sestavljen iz 86 metrov jeklenih cevi. Izdelali so ga v družbi SIJ Acroni. Ima kar dva olimpijska ambasadorja – deskarja na snegu in dobitnika treh olimpijskih odličij Žana Koširja ter smučarja Andreja Jermana. Kot prvi so ga z veseljem preizkusili učenci Osnovne šole Bistrica.

Za aktiven življenjski slog

Začetek projekta jeklenih poligonov sega v leto 2014, ko so se v Skupini SIJ odločili, da želijo skupnostim, v katerih delujejo njihove družbe in živijo njihovi zaposleni z družinami, ter drugim lokalnim skupnostim po Sloveniji omogočiti brezplačno rekreacijo na prostem.



»Veseli nas, da se 'jekleni' projekt nadaljuje, saj je tržiški poligon prvi v novem nizu devetih do leta 2022. Verjamemo, da bo vadba na tem poligonu marsikomu v izziv, da bo na njem preizkušal svoje zmogljivosti. Za vsak uspeh, za doseganje svojega maksimuma na katerem koli področju – športnem, izobraževalnem, kulturnem ali poslovnem – je potrebna jeklena volja. Jeklena volja je že od nekdaj v značaju Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla, s postavitvami poligonov za vadbo na prostem pa želimo jekleno voljo prebujati tudi v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji,« je dejala namestnica vodje projekta Jeklena volja v Skupini SIJ Ksenija Štrancar.



Podpredsednik krovne športne organizacije na slovenskem Janez Sodržnik je ob otvoritvi dodal, da ima ta še poseben pomen, saj »danes praznujemo olimpijski dan, ki ne poudarja le rojstva sodobnih olimpijskih iger temveč poziva k dejstvu, da je treba sprejeti in vzdrževati aktiven slog ter krepiti vrednoto 'biti aktiven'«.