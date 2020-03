V sodobni družbi je šport gospodarski multiplikator

Šport kot tak pa tudi presega le športne okvire. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Z inovativnostjo in vztrajnostjo do uspehov

Navijači dajejo še dodaten elan športnikom. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Športniki ambasadorji držav

Ljubljana – Medijska hišaje projekte v okviru Delovega poslovnega centra, v katerem smo leta 2019 pripravili pet večmesečnih poslovnih kampanj, ki so se končale s poslovnimi konferencami, letos obogatila z novo poslovno kampanjo Šport kot posel.Kampanjo bomo zaokrožili s konferenco, ki bov Ljubljani. Programski partner konferenčnega dela je podjetjepod vodstvom direktorice. V okviru poslovne kampanje bomo vsak četrtek od marca do maja v časopisu Delo in na njegovi digitalni platformi delo.si predstavljali nosilne teme kampanje. Med drugim bomo pisali o tem, kako razvoj športa poleg države omogočajo tudi podjetja s svojo sponzorsko podporo, zakaj je šport posel in gospodarski multiplikator ter zakaj so športna sponzorstva enako pomembno poslanstvo podjetja kot ustvarjanje dobička.Predstavili bomo nove sponzorske in poslovne modele in kako se merijo učinki športa na gospodarstvo, ki jih lahko izkoristi vsaka država organizatorka, saj ne gre le za razvoj športa, odlično promocijo države, utrjevanje vezi, ampak tudi za izboljšavo infrastrukture, pri čemer je potrebna vsa podpora iz domačega okolja. Gospodarsko sodelovanje je podobno športu, zato je treba ustvariti čim več priložnosti za sodelovanje slovenskih podjetij s tujimi partnerji. In na olimpijskih igrah na primer je za to pomembna platforma Slovenska hiša, kjer se povečujeta mednarodna prepoznavnost države in zanimanje tujih vlagateljev, hkrati pa se dviguje vrednost izdelkov v očeh tujih kupcev.Izkušnje s Slovensko hišo na olimpijskih igrah v Koreji in pričakovanja, povezana z njo na olimpijskih igrah v Tokiu, bodo poleg organizatorja hiše, Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), predstavili še glavni partnerji hiš. Slovenske hiše so namreč stičišče ne samo športnega in gospodarskega dogajanja, ampak tudi turističnega in kulturnega.Slovenci smo športni narod in zelo ponosni na svoje športnike, tako na celotne ekipe kot na navdušujoče posameznike, ki dosegajo uspehe tudi v tujini. In prav športnike in njihove razvojne poti lahko primerjamo z rastjo podjetij – oboji namreč s svojim talentom, inovativnostjo, kakovostjo in vztrajnostjo utirajo pot sebi in svoji ekipi v družbo velikih igralcev.Pri tem pa ne smemo spregledati, da so za rast in razvoj vsakega športa in športnikov potrebna finančna sredstva. In tu poleg države in lokalnih skupnosti nastopijo tudi podjetja, ki s sponzorstvi športu dajejo stabilnost, obenem pa tudi vračajo lokalni skupnosti, v kateri delujejo. Zato lahko rečemo, da so športna sponzorstva družbeno odgovorna partnerstva.Šport kot tak pa tudi presega le športne okvire, saj se na športnih dogodkih ne tkejo vezi le med športniki, predstavniki klubov, zvez, olimpijskih komitejev, športnimi funkcionarji, ampak tudi med predstavniki držav in gospodarstveniki. Športniki so tako tudi ambasadorji svojih držav, saj povečujejo fokus zanimanja za države ne samo kot prekrasne turistične destinacije, ampak tudi za podjetja, ki si prav tako kot športniki prizadevajo za vedno boljše rezultate.