BioCamp prestavljen na jesen

Priložnost za spoznavanje talentov in njihovih potreb

Rdeča nit letošnjega BioCampa so novi poslovni modeli v farmacevtski industriji. Nanj se je prijavilo rekordnih 191 študentov iz 24 držav študija, so sporočili iz Novartisa. Zaradi pandemije covida-19 so jubilejni deseti tridnevni forum, ki povezuje najboljše študente dodiplomskih in podiplomskih programov naravoslovnih, ekonomskih in tehniških smeri, prestavili na 18. do 20. oktober.V maju pa so vse prijavljene povabili na spletni seminar, na katerem so več kot sto študentom iz več kot desetih držav predstavili karierne priložnosti v farmacevtski industriji. »Izziv, ki ga je prinesla pandemija, je prinesel tudi novo priložnost, in sicer, da se na drugačen način povežemo z vsemi, ki so se prijavili na BioCamp, ne samo s tistimi, ki so izbrani za sodelovanje na dogodku,« je povedal, projektni vodja v Novartisovem Razvojnem centru Slovenija in predsednik organizacijskega odbora BioCampa.»Kot farmacevtska družba, kjer sta gonilo uspeha znanje in inovativnost, potrebujemo vrhunske kadre na širokem področju našega delovanja, zato ves čas razmišljamo, kako mlade talente nagovoriti in jih pritegniti. BioCamp je ena izmed kadrovskih praks, poleg kariernega zajtrka in drugih dogodkov in dejavnosti, ki jih načrtujemo in izvajamo, da bi prišli v stik z najboljšimi.Na tovrstnih srečanjih bolje spoznamo potrebe potencialnih bodočih sodelavcev in jim lahko podrobneje predstavimo priložnosti za razvoj kariere, ki jih ponujamo. Kot najuglednejši delodajalec v Sloveniji bomo še naprej razvijali odlične zaposlitvene priložnosti za strokovnjake različnih profilov,« je dejala, vodja strateških programov v Leku, ki je bila do letos predsednica organizacijskega odbora BioCampa.