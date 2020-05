Ljubljana - Slovenija je 5. maja na pobudo Slovenskega konzorcija infrastrukturnih centrov (SiMBioN) postala polnopravna članica evropske mreže infrastrukturnih centrov Euro-Bioimaging.



Omenjeni konzorcij infrastrukturnih centrov (SiMBioN), ki se ukvarjajo z biomedicinskim in biokemijskim slikanjem, je bil pod koordinatorstvom Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, osnovan v letu 2018. Vizija konzorcija je bila povezovanje skupin, ki uporabljajo različne slikovne metode z namenom interdisciplinarnega pristopa k analizi bioloških in medicinskih vzorcev.



Vključitev Slovenije v Euro-Bioimaging omogoča njenim raziskovalcem dostop do vrhunske opreme v evropskih infrastrukturnih centrih, sodelovanje v evropskih infrastrukturnih projektih in sodelovanje v načrtovanju vizije razvoja evropske infrastrukture na področju biomedicinskih slikovnih metod.



Odločitev za vključitev je ob podpori ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sprejela vlada in se zavezala k obveznostim, ki jih imajo države članice Euro-Bioimaginga.