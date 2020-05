Kako zračiti prostore brez odpiranja oken

Alergije so v porastu



Učinkoviti prezračevalni sistem

Rešitve ne bodo veseli le alergiki

Svežega zraka se gremo po navadi nadihat na prosto, v naravo. Zakaj ga ne bi uživali tudi doma? In to ne da bi odpirali okna in vrata. Za to bo poskrbel decentraliziran prezračevalni sistem iz Lunosa.

Alergiki na cvetni prah se boste ob tem morda le kislo nasmehnili – že tako se skušate izogniti kihanju, glavobolom, utrujenosti, zatečenim očem, razdraženemu grlu in drugim simptomom alergije – prezračevanje bo v prostore res prineslo svež zrak, z njim pa nagajive mikrodelce na račun vašega dobrega počutja …Narava se še vedno prebuja in bujno cveti v vsem svojem razkošju, s čimer se daljša tudi sezona alergij. To naj bi bila ena od posledic podnebnih sprememb – podatki tudi kažejo, da so alergije v porastu, torej da število ljudi s simptomi narašča.Da se jih vsaj malo ublaži in zmanjša vdor alergenov v prostore, je te zato priporočljivo prezračevati le zjutraj in zvečer. Ker pa ni vseeno, kakšen zrak dihamo, in ni zdravo, kaj šele prijetno preživljati vse dni v zatohlih prostorih, je k sreči za to zagato dostopna preprosta rešitev Rešitev je prezračevalni sistem, ki v rednih časovnih razmikih iz prostorov črpa odpadni zrak in dovaja svežega; s pomočjo filtrov pa zadrži mikroorganizme, prah, dim in neprijetne vonjave.Prav filtrom gre največja zasluga, da je zrak, ki ga dihamo v zaprtih prostorih, lahko čist, zdrav in svež tudi, kadar ne odpiramo oken. Podjetje Lunos je za mikrofiltre svojega prezračevalnega sistema prejelo številne nagrade – njihova posebnost je v tem, da jih ni treba menjati, le sperete jih pod vodo. Tako z njihovim vzdrževanjem praktično nimate nobenih stroškov.Ne le blažitev učinkov alergij, vgradnja prezračevalnega sistema ima še številne druge prednosti. Ker iz zraka odvaja vlago, ki je po navadi glavni vzrok za nastanek plesni,Deluje tudi– vlomilci v stanovanja pogosto vlomijo skozi vrata ali okna, priprta zgoraj. Če imate prezračevalni sistem, pa bodo okna ostala zaprta in njihovo dejanje onemogočeno.Obenem vas, ki sicer v notranjost priletijo od zunaj, pa tudi– poleg tega prezračevalni sistem. Z njim boste tudiz nepovratno finančno spodbudo v vrednosti 20 odstotkov od vrednosti naložbe.