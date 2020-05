Lani vsakemu v povprečju devet receptov za zdravila

Lani je bilo izdanih skoraj 18,5 milijona receptov za ambulantno predpisana zdravila v vrednosti 542 milijonov evrov. Vsak prebivalec Slovenije je v povprečju prejel 8,85 recepta s predpisanimi zdravili v skupni vrednosti 259,50 evra.



Kot v publikaciji o porabi ambulantno predpisanih zdravil na zelene in bele recepte v Sloveniji v letu 2019 ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je bilo lani največ receptov predpisanih za bolezni srca in ožilja (25,6 odstotka vseh receptov oziroma 2269 na 1000 prebivalcev), za zdravila z delovanjem na živčevje (18,7 odstotka vseh receptov oziroma 1651 na 1000 prebivalcev) ter za zdravila za bolezni prebavil in presnove (13,5 odstotka vseh receptov oziroma 1191 na 1000 prebivalcev).