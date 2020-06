Nemci so izbrali platformo Better

Nemški konzorcij HiGHmed bo svoje aplikacije za spremljanje širjenja in za analizo bolezni covid-19 formiral na slovenski platformi Better. Konzorcij sestavlja osem univerzitetnih bolnišnic, med njimi so tudi Heidelberg, Göttingen in Hannover ter berlinska Charité, ki jo je ameriška revija Newsweek uvrstila na seznam najbolj kakovostnih bolnišnic na svetu na peto mesto.

Omenjeno platformo s pridom že pet let uporablja tudi slovenski zdravstveni sistem. Je ena ključnih sestavin eZdravja – Centralni register podatkov o pacientih oziroma interoperabilna hrbtenica –, ki omogoča izmenjevanje dokumentov med izvajalci zdravstvenih storitev.



Platformo je »posvojila« že vrsta zdravstvenih ustanov v številnih državah, v zadnjem obdobju v veliki meri za izboljšave zdravljenja pacientov, okuženih z novim koronavirusom. Kot pojasnjujejo v podjetju Better je njena poglavitna prednost, da shranjuje podatke o pacientih v formatu openEHR. To je odprt podatkovni standard, ki omogoča zbiranje podatkov iz raznovrstnih virov – v enotni obliki, neodvisno od ponudnika aplikacije. Tako so zbirke podatkov prenosljive med različnimi zdravstvenimi ustanovami in proizvajalci aplikacij, raziskovalnimi instituti in celo državami.

Za boljše zdravljenje covida-19

V času epidemije pa je še toliko bolj pomembno, da se zdravstveni podatki zbirajo v enotni obliki. To namreč omogoča, da se lahko združujejo in analizirajo v realnem času, kar posledično pomeni sprejemanje hitrih odločitev na podlagi kakovostnih podatkov in analiz. To je prepričalo tudi konzorcij HiGHmed, da je izbral prav Better. Kot pojasni generalni direktor nemškega konzorcija Stefan Becker, bodo platformo uporabili za njihovo aplikacijo SmICS (Smart Infection Control System), ki bo na voljo bolnišnicam in drugim zdravstvenim institucijam v Nemčiji: »Ta nam bo omogočila detekcijo žarišč infekcij, npr. pri okužbi z novim kronavirusom. Naš osnovni cilj je zbirati kakovostne, natančne in strukturirane podatke za nemški zdravstveni sistem in izboljšati zdravljenje covid-19.«



OpenEHR je tudi mednarodna neprofitna organizacija s sedežem v Londonu, ki združuje več kot tisoč kliničnih strokovnjakov iz vsega sveta, že četrt stoletja pa se ukvarja s pravilnim strukturiranjem kliničnih podatkov. Član openEHR je tudi podjetje Better, njegov direktor Tomaž Gornik pa je podpredsednik te organizacije. Ob izbruhu virusa se je v okviru organizacije spontano formirala skupina strokovnjakov iz različnih držav, vključno s Kitajsko in Italijo, in na podlagi razpoložljivih podatkov oblikovala kakovostne klinične podatkovne modele za spremljanje ne samo odkrivanja in širjenja virusa, ampak tudi zdravljenja in poročanja o epidemiji.

Široko uporabljana platforma

Tomaž Gornik je zadovoljen, ker uporablja rešitve Better pri spremljanju covida-19 že več kot deset njihovih strank; ob omenjenem konzorciju so to še bolnišnica v Calgariju na Sardiniji, v Moskvi v 500 zdravstvenih domovih in 100 bolnišnicah. Na uporabo se pripravljajo v Franciji, konkretneje v Strasbourgu, kjer bodo v sodelovanju z CapGemini in Dassault system vzpostavili register za spremljanje covid-19 v regiji GrandEst. Najdlje pa so šli v angleški bolnišnici Somerset, kjer so na podlagi kliničnih modelov in z orodji Better v pičlih dveh tednih sami izdelali elektronske obrazce, s katerimi spremljajo potek zdravljenja že obolelih pacientov s covidom-19.