Piknik v moderni preobleki

Vaši gosti niso zgolj opazovalci

Pikniki so trenutki sproščenega druženja s tistimi, ki vam pomenijo največ, zato si vzemite čas in se projekta lotite kot nečesa, kar delate za svojo dušo.

Izognite se nepotrebnemu stresu v kateri koli fazi, od načrtovanja do pospravljanja.

Hrano nabavite vsaj dan ali dva pred dogodkom, v trgovino pa se odpravite z natančnim nakupovalnim seznamom.

Če za vso pijačo ni dovolj prostora v hladilniku, jo zložite v napihljiv bazenček ali samokolnico, ki ju napolnite vodo in ledom. Tako bo pijača vedno pri roki, dolgo bo ostala hladna, pa še nepotrebnega romanja gostov po notranjih prostorih ne bo, kar takoj pomeni manj pospravljanja naslednji dan.

Ne pozabite nekaj ledu shraniti tudi v skrinjo, da ga ne zmanjka za dodatno ohlajanje pijač.

Namestite nekaj košev za smeti (biološke, embalažo) in gajbic za steklenice, da se nekaj dela znebite že sproti, prostor pa bo ostajal urejen.

Goste vključite v dogajanje, sprejmite njihovo pomoč in predloge pri pripravi jedi.

Ko so gostje zbrani, se lahko skupaj lotite rezanja sadja in zelenjave – skupinska dejavnost je odlično izhodišče za pogovor in prebijanje ledu.

Pripravite nekaj dodatnih aktivnosti, s katerimi se povabljeni lahko zaposlijo – pripravite loparje za badminton, žogo, balinčke …

Ko se dan prevesi v večer, pričarajte čaroben ambient, tako da zakurite v zunanjem ognjišču ali pa prižgete bakle – tudi pri teh dejavnostih marsikdo z veseljem sodeluje.

Najpomembneje pa je, da ne pozabite, da so gostje prišli zaradi vas, ne zaradi hrane in pijače. Zato si zanje vzemite čas in ne skačite od ene navidezne naloge k drugi.

Kako pa se lotiti priprave piknika za različne jedce

Glavno je načrtovanje

Zaplete se lahko tudi, če želimo zadovoljiti več okusov. Kako se znajti, ko na piknik pridejo vsejedci in vegetarijanci pa tudi vegani? Zlato pravilo pravi: ne komplicirajte in pripravite sorodne alternative mesnih in brezmesnih jedi, v pripravo pa vključite tudi goste.Pikniki že dolgo niso več le čevapčiči z lepinjo in ajvarjem. Seveda tudi z njimi ni nič narobe, saj so vsekakor bolj preprosti in lažji za načrtovanje. Je pa precej bolj verjetno, da boste želeli pripraviti veliko bolj pester izbor jedi, kar pa pripravo in izvedbo piknika malce zaplete – a ne, če se dovolj zgodaj pripravite.Je organizacija piknika še lahko preprosta, ko so naši gostje tako vsejedci kot vegetarijanci in vegani? Seveda! Da ne boste priprave preveč zapletali, izberite, pri njih pa lePri tem bodite pozorni, da– tako pri peki kot v posodah za shranjevanje, saj je za vegane stik s sestavinami živalskega izvora velik tabu. Vsakdo pa bo vašo pozornost do takšnih »malenkosti« zelo cenil.Prve alternative, sorodne po videzu in pripravi, so kar tri: piščančja, sirova in tofujeva nabodalca. Piščančja nabodala lahko kupite že pripravljena v obliki ražnjičev, lahko pa kupite piščančje prsi in jih, tako kot sir za žar ali tofu, doma narežete na kocke in sami natikate na palčke. Uporabite tudi čim več različne in pisane zelenjave (rdeč češnjevec, zelene bučke in rumena paprika). Ne pozabite, da se piščančja nabodalca pečejo nekoliko dlje.: Vsi vegetarijanci in vegani bodo veseli, če boste tofu pred pripravo začinili ali marinirali. Uporabite zelišča, lahko so sveža ali sušena, ali pa podobno marinado kot za meso.Druga »sorodna« alternativa je enako preprosta kot prva. Vse sestavine so lahko enake, le osrednjo zamenjajte: pripravite goveje in veganske (rastlinske) burgerje. Tako prve kot druge na vsaki strani pecite od 3 do 4 minute na srednje vročem žaru. Zraven ponudite hrustljave sveže žemljice, dovolj zelenjave in okusnih omak, da bodo zares sočni.: Burgerjev ni treba sestavljati vam. Ponudite ločene sestavine, da si jih lahko vsakdo sestavi po svojih željah. Gostje bodo navdušeni, vam pa bo ostalo več časa za druženje.Ko pride do različnih prilog, na pikniku postrezite čim več takih, ki jih jedo vsi. Naj bodo to svež kruh, štručke ali žemljice, veliko pečene zelenjave, v pečici pečen domač krompir pa sveže ohlajeno sadje ter različne omake in priloge (ajvar, BBQ-omaka, gorčica, lutenica, majoneza, kisle kumarice, vložena paprika …).: Pečeno zelenjavo pripravite vnaprej, saj je okusna tudi kot hladna solata.Ne glede na to, katere jedi boste pripravili, si za načrtovanje piknika vzemite čas. Preračunajte, koliko hrane potrebujete, in napišite nakupovalni seznam (ne pozabite tudi na pijačo, kaj sladkega, prigrizke in obvezne pripomočke za žar) ter izberite trgovino, v kateri najdete vse na enem mestu. Če ste kaj pozabili, boste to zagledali v trgovini in ne bo se vam treba vračati.