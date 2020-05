Projekt Dvig zdravstvene pismenosti

Ljubljana - Projektu Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji, katerega cilj je zagotoviti usklajene aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti pacientov s kroničnimi boleznimi ali stanji, je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sredi lanskega novembra prižgala zeleno luč za finančno podporo.



Vrednost projekta znaša dobrih 1,7 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 1,4 milijona evrov. V okviru projekta se je Slovenija vključila v mrežo raziskovalcev M-POHL, ki jo je za povezovanje na tem področju oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija.



Pod njenim okriljem bo izvedena raziskava za oceno zdravstvene pismenosti, pripravljen pregled aktivnosti zdravstvenega sistema na tem področju in na podlagi pridobljenih rezultatov oblikovano orodje za dvig zdravstvene pismenosti. Izhodišče projekta je, da imajo vsi ljudje pravico do razumljivih zdravstvenih informacij in zdravstvenih storitev, ki ohranjajo in izboljšujejo zdravje ter podpirajo dolgoživost in kakovost življenja.



V projektne aktivnosti bodo vključeni zdravstvene organizacije, različni strokovnjaki in oblikovalci politik, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, družine in posamezniki.