Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020

Ljubljana - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) letos izvaja že šesto nacionalno raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020; zadnja je bila izvedena leta 2016.



K sodelovanju, ki je prostovoljno, so na podlagi verjetnostnega vzorčenja povabili 17.500 prebivalcev Slovenije. Vprašanja v anketi – na katero se lahko od ponedeljka odgovarja tudi po spletu z osebnim geslom, prejetim po pošti – se nanašajo na nekatere navade posameznikov, ki so povezane z zdravjem; nekaj vprašanj pa bo tudi o življenju med epidemijo novega koronavirusa.



»S sodelovanjem boste pomembno prispevali k temu, da bomo v Sloveniji dobili nove podatke o tistih vedenjih in navadah, ki lahko na naše zdravje vplivajo pozitivno ali pa ga ogrožajo. S temi podatki bomo lažje pripravili programe za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije,« navajajo na NIJZ in dodajajo, da so na podlagi ugotovitev prejšnjih raziskav predlagali uvedbo brezplačnih strokovnih preventivnih zdravstvenih programov za zdrav življenjski slog, ki se jih lahko vsak udeleži v svojem zdravstvenem domu. Izsledki raziskave bodo objavljeni na spletni strani NIJZ in v tiskanih publikacijah.