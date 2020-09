S konferenco Zdravje 2020 v sredo končujemo poslovno kampanjo

Lekcije epidemije

FOTO: Delo

Ljubljana – Medijska hiša Delo je že drugo leto zapored eno izmed poslovnih kampanj namenila tematiki zdravja, ki je zaradi pandemije koronavirusa še bolj v ospredju po vsem svetu. V okviru projekta Zdravje 2020 že vse od sredine maja vsako sredo v časopisu Delo in na spletnih straneh izpostavljamo aktualne smernice s področja­ zdravja.Letošnjo poslovno kampanjo Nova medicina in digitalizacija: Uporabnik kot središče zdravstvenega sistema v spreminjajoči se družbi pa bomo sklenili s poslovno konferenco, ki bov prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Programski partner konference je Inštitut za strateške rešitve (ISR).Udeležence na konferenci bodo uvodoma pozdravili, glavni direktor Dela,, direktor ISR, in, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, konferenco pa bo odprla, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje.Glavni govornik, ki se nam bo pridružil prek aplikacije zoom, bo predstavil lekcije epidemije za boljšo organizacijo zdravja in bolnišnic. Vigoroux je bil direktor večjih javnih bolnišnic v večjih francoskih mestih (Bordeaux, Nancy, Limoges), sodeloval pa je tudi v več projektih z različnih področij, kot na primer bolnišnica in starejši (2019), alzheimerjeva komisija (2007), vpliv staranja družbe na delovanje bolnišnic (2006). Vključen je tudi v večje francoske raziskovalne ustanove, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi temami, med drugim v INSERM (Nacionalni inštitut za zdravje in medicinske raziskave) in AVIESAN (Zavezništvo za znanost o življenju in zdravju). Leta 2010 je bil odlikovan z najvišjim francoskim odlikovanjem, Chevalier de la Légion d'honneur.V prvem panelu z naslovom Zdravje in znanost: Napredna medicina: od splošnega pristopa k individualnemu uporabniku, bodo Krzysztof Nojszewski , direktor Novartisove Farmacevtike v Sloveniji, in, generalni direktor ZZZS, z moderatorko Barbaro Matijašič odpirali teme celičnih in genskih terapij, ki prinašata nove oblike zdravljenja, hkrati pa spreminjata ročnost zdravljenja, zaradi česar so zdravstveni sistemi manj obremenjeni.Glavna govornica Ann Slee , ki je namestnica vodje pooblaščenca za klinične informacije pri Nacionalni zdravstveni službi (NHS) v Angliji in ustanovna članica fakultete za klinično informatiko, se bo pridružila prek videoposnetka. Po poklicu je bolnišnična farmacevtka, ki je v preteklosti vodila različne lokalne in nacionalne pobude o digitalnih zdravilih in e-napotnicah z izkušnjami pri razvoju in uvajanju digitalnih tehnologij. Ima več častnih akademskih imenovanj in je bila članica svetovalnega odbora za pregled Wachterja.Na drugem panelu z naslovom Visokotehnološki medicinski pripomočki in rešitve za uporabnike bo moderatorkaizSIQ Ljubljana (Priglašeni organ za medicinske pripomočke) z udeleženci razpravljala o tem, kako umetna inteligenca omogoča številne neslutene možnosti za izboljševanje zdravja prebivalstva ter kako je mogoče z naprednimi rešitvami, ki združujejo korpuse podatkov in napredno analitiko, spremeniti zaznavanje tveganj pri zdravju prebivalstva. V pogovoru se ji bodo pridružili Janez Kranjc , predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice, Gregor Schoss , direktor področja varnosti in elektromagnetike v SIQ,iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in Milan Kuster , direktor podjetja LunosNa tretjem panelu Zdravje in tehnologija: Z digitalizacijo do učinkovitega informiranja in obvladovanja zdravstvenih procesov se bodo, Digital Health,, Birmingham & Solihull Mental Health NHS Foundation Trust, in, regijski direktor EIT, pridružili prek videoplatforme in z udeleženci panela, Igorjem Zorkom , predsednikom Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS, in Tomažem Gornikom , direktorjem podjetja Better, razpravljali o tem, kako velik potencial ima digitalizacija, da pripomore k učinkovitosti procesov v zdravstvenem sistemu. Slišali bomo tudi predloge, kako lahko zdravstveni sistemi s pomočjo tehnologije in digitalizacije izboljšajo notranje procese, menedžment opravil, kontroling in analitiko, kar omogoča vsakokratne izboljšave v zdravstvenih mikro- in makrookoljih.